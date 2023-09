Le prix des ensembles Villeroy & Boch dégringole sur cet-ecommerce !

La boule Paradiso de Villeroy & Boch

Prenons, par exemple, la boule Paradiso (en photo d’illustration), qui est une alliance sublime entre le design et l’utilité. Cette boule hautement décorative renferme un ensemble de vaisselle pour deux personnes (2 bols, 2 assiettes à soupe et 2 assiettes plates, ainsi qu’un plat à servir). Celle-ci, entièrement en porcelaine, se met au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Niveau prix, elle est proposée à 389,90 € sur Amazon, alors que le site officiel Villeroy et Boch et l’Inno la vendent à 499 € ! Vous économisez presque 110 € !

Les assiettes plates French Garden Modern Fruits

Explorez une nouvelle facette du charme estival et de l’art de vivre à la française avec la collection French Garden Modern Fruits de Villeroy et Boch. Les quatre assiettes polyvalentes de cette collection ne se limitent pas à accueillir des plats chauds, elles se prêtent également parfaitement à la présentation de fruits frais ou de délicieuses pâtisseries.

Le lot est disponible au prix de 98,30 € sur Amazon, alors qu’il est proposé à 129 € sur le site officiel de Villeroy et Boch… soit 24 % de réduction !

Les couverts Victor à moitié prix

Encore plus épatant : le prix demandé par Amazon pour une ménagère de 68 pièces de la gamme Victor de Villeroy et Boch. Là où la marque demande 499 €, Amazon vous offre le lot pour 12 personnes à seulement 242 € ! Pour ce prix, vous avez 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteau, 1 cuillère à soupe, 1 fourchette à viande, 1 cuillère à légumes, 1 cuillère à salade, 1 fourchette à sauce, 1 pelle à gâteau et 1 cuillère à sucre. Bref, tout ce qu’il faut pour vos repas entre amies et amis.

Villeroy & Boch : une marque historique de qualité

Villeroy & Boch est une marque légendaire dans le monde de la porcelaine et de la céramique depuis 1748. Avec une tradition artisanale vieille de plusieurs siècles, cette marque allemande incarne l’élégance intemporelle et l’artisanat de qualité. Ses produits, des arts de la table aux accessoires de salle de bains, reflètent un mariage parfait entre design innovant et fonctionnalité. Que ce soit pour des moments de repas inoubliables ou pour créer une ambiance luxueuse dans votre espace, la célèbre marque reste un choix de premier ordre pour ceux qui recherchent l’excellence.