Être rasé de près à tout petit prix : découvrez cet accessoire masculin indispensable et à -44 % actuellement !

Le Philips OneBlade est bien plus qu’un simple rasoir. Cet appareil hybride combine la précision d’un rasoir électrique avec la polyvalence d’une tondeuse à barbe. Il promet un rasage sans coupure, même sur peau sèche, grâce à son système de protection. Ses lames puissantes effectuent 200 mouvements par seconde pour un rasage efficace, tandis que ses sabots réglables offrent une coupe personnalisée de 1 à 5 mm. Avec une autonomie de 60 minutes et une conception étanche pour un nettoyage facile, le OneBlade est l’outil idéal pour entretenir votre barbe et même votre corps en douceur… Le tout avec un prix tout en douceur également, grâce à une réduction de -44 %.