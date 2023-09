Voulez-vous acheter FC24, la toute dernière édition de Fifa, quelques jours avant sa mise en vente ? Voici les tarifs les plus compétitifs du marché !

Autrefois connu sous le nom de Fifa23, le très attendu jeu de football FC24 est sur le point d'arriver. Prévu pour le 29 septembre, ce jeu sera disponible sur PlayStation 4 et 5. Nous avons effectué des recherches approfondies pour dénicher les précommandes les plus avantageuses des deux versions du jeu. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus le prix du jeu risque d'augmenter.