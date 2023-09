Cet accessoire à moins de 35 € augmente à l’infini (ou presque) les possibilités de divertissement de votre télévision !

Envie de plus de qualité ? Si vous préférez la 4K, le modèle est un peu plus cher, mais reste abordable et surtout, concurrentiel : il ne coûte que 67,99 € !

Acheter une Chromecast pas cher ? Amazon est là !

La Chromecast est jusqu'à 20% moins chère sur Amazon. ©Amazon

En effet, Amazon propose la Chromecast HD a seulement 34,90 €, soit entre 5 et 13 € moins cher que tous les concurrents ! Vanden Borre, Fnac et Media Markt la proposent à 39,95 € ; Bol.com à 39,99 € et, enfin, Coolblue à 47,99 €. Bref, une vraie bonne affaire !

En version 4K, c’est la même chose : Amazon la propose à 67,99 €, alors que MediaMarkt et Coolblue l’affichent à 69,99 €. Fnac, quant à elle, la propose à 79 €. Amazon propose donc à nouveau le meilleur prix !

La Chromecast : une foule de bonus !

La Chromecast est un véritable must-have qui vous offre une toute nouvelle expérience de divertissement.

Streaming sans fil : oubliez les câbles encombrants ! La Chromecast se connecte sans fil à votre téléphone, tablette ou ordinateur, vous permettant de diffuser vos contenus préférés en un instant ;

Qualité exceptionnelle : profitez d’une qualité d’image Full HD ou 4K (selon le modèle) pour des vidéos et des images d’une netteté incroyable ;

Compatibilité universelle : que vous soyez un utilisateur ou une utilisatrice Android ou iOS, elle est compatible avec la plupart des appareils mobiles, vous offrant ainsi une expérience de streaming sans faille ;

Commande vocale : utilisez votre assistant vocal préféré, que ce soit Google Assistant ou Siri, pour contrôler votre Chromecast à l’aide de simples commandes vocales ;

Des milliers d’applications compatibles : accédez à une vaste bibliothèque d’applications de streaming, de jeux et de contenu en ligne pour personnaliser votre expérience de divertissement ;

Mises à jour automatiques : la Chromecast bénéficie de mises à jour automatiques pour toujours vous offrir les dernières fonctionnalités et améliorations.

Ne passez pas à côté de l’expérience de streaming ultime. Commandez votre Chromecast dès aujourd’hui et transformez votre téléviseur en une source inépuisable de divertissement.