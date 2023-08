En ce 19 août, célébrons la photographie : les essentiels pour des clichés mémorables !

Notre sélection des meilleurs articles

Voici notre sélection des articles parfaits pour passer une journée mondiale de la photographie dans de bonnes conditions :

Une carte SDXC Ultra 64 Go SanDisk

Cette carte SD SanDisk est un atout pour augmenter la capacité de stockage de vos appareils photos. ©Amazon

La carte SanDisk 64 Go Ultra SDXC est un incontournable pour les passionnés de photographie et de vidéo. Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 140 Mo/s, cette carte offre des performances exceptionnelles, idéales pour capturer les moments importants de la vie. Dotée d’une capacité de 64 Go, elle permet de stocker une multitude de photos et d’heures de vidéos en qualité Full HD (1080p) sans avoir à changer de carte fréquemment. Robuste et fiable, cette carte est conçue pour résister à l’eau, aux chocs, aux rayons X et aux températures extrêmes, garantissant ainsi la protection de vos photos et vidéos. Compatibles avec les lecteurs de cartes SanDisk SD UHS-I, ces cartes vous permettent de transférer vos fichiers rapidement et efficacement.

Un mini-appareil photo instantané Instax

Cet appareil Instax est idéal pour des photos en instantané. ©Amazon

L’appareil photo instantané Instax Mini 12 de la marque Instax est votre nouvel indispensable pour des photos prises sur le vif et imprimée en un instant. Avec une évaluation moyenne de 4,6 étoiles sur 5 basée sur 176 évaluations, cet appareil offre une expérience instantanée de qualité. Sa couleur violet lilas associe fonctionnalité et esthétique. Doté d’un objectif selfie intégré et d’un flash automatique, il garantit des photos bien exposées en toutes circonstances. Utilisant les films Instax Mini, il imprime rapidement des photos au format carte de crédit. Le package inclut l’appareil instax Mini 12, une dragonne et un manuel d’utilisation pour une expérience complète.

Des réflecteurs de lumière Neewer avec leur trépied

Ces réflecteurs de lumière sont parfaits pour celles et ceux qui cherchent à donner un aspect professionnel à leurs photos. ©Amazon

Le réflecteur de lumière 5 en 1 Neewer portable est un outil polyvalent pour ajuster et contrôler l’éclairage de vos prises de vues. Avec des surfaces argentée, dorée, blanche, noire et translucide, ce réflecteur vous permet d’obtenir une variété d’effets d’éclairage pour répondre à différents besoins. Il est pratique à transporter grâce à son anneau accessoire interne pour le tenir, le suspendre ou le fixer. Lorsqu’il est plié, il devient compact et peut être facilement transporté dans le sac inclus. C’est un accessoire incontournable pour améliorer la qualité de la lumière dans vos photographies, que ce soit en studio ou en extérieur. Nous vous proposons également un support de la même marque pour tenir ces réflecteurs.

Une toile de fond pour portrait

Cette toile de fond est idéale pour tous vos portraits. ©Amazon

Cette toile de fond noire proposée par la marque WR vous permettra d’élever la qualité de vos portraits. Avec une évaluation moyenne de 4,0 étoiles sur 5 basée sur 165 évaluations, elle offre une solution professionnelle pour vos photographies. Mesurant 1,5 par 2,1 mètres, elle est fabriquée en vinyle et dévoile des détails remarquables et une clarté élevée grâce à une impression précise par ordinateur.

Un livre pour développer votre œil photographie : “L’œil du photographe et l’art de la composition”

Ce livre vous en apprendra beaucoup sur la photographie. ©Amazon

”L’œil du photographe et l’art de la composition” de Michael Freeman est un ouvrage qui incarne la puissance de la photographie : celle de captiver et d’émerveiller. La clé pour un photographe accompli réside dans l’alliage entre une touche personnelle et une maîtrise efficace de la composition. Avec une reconnaissance internationale établie sur plus d’une décennie, ce livre a guidé des centaines de milliers de photographes vers la maîtrise des fondamentaux de la composition. Il vous enseignera comment décrypter le potentiel d’une image, maîtriser le cadrage et orchestrer le chaos qui se déploie devant votre objectif, afin de donner vie à des clichés authentiques et captivants. Cette édition revisitée du best-seller bénéficie d’une nouvelle vie, avec plus de 200 photographies remastérisées.

D’où vient la journée mondiale de la photographie ?

La Journée Mondiale de la Photographie a été instaurée pour célébrer le pouvoir évocateur de la photographie dans toutes ses facettes. Elle vise à honorer l’art, l’héritage et l’empreinte qu’a laissés la photographie à travers le globe. Le choix du 19 août comme date symbolique se fonde sur l’annonce historique de l’invention du daguerréotype en 1839 par Louis Daguerre en France. Cette journée a gagné en envergure au fil du temps, nourrie par l’élan des médias sociaux et l’évolution de la photographie numérique. C’est une opportunité inestimable pour les photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de partager leurs créations, de mettre en place des expositions, des ateliers et des événements qui mettent en lumière l’art de la photographie à travers le monde.