Cette trousse Eastpak est un incontournable de la rentrée et elle est en ce moment à un prix imbattable !

Est-ce une bonne affaire ?

Cette promotion exclusive vous permet d’acquérir la Trousse Eastpak Benchmark Single, normalement vendue à 13 €, pour seulement 8,50 €. Elle est également vendue à 13 € sur le site officiel Eastpak soit 4,50 € plus cher : c’est une affaire, d’autant plus que de nombreux coloris sont disponibles et qu’elle est notée 4,7/5 par plus de 40 000 utilisateurs ! N’attendez pas que vos enfants vous la demandent : achetez-la !

La trousse Eastpak Benchmark Single

La trousse Eastpak Benchmark Single offre une solution pratique pour ranger vos stylos et autres fournitures essentielles. Fabriquée à partir de nylon ultra-résistant, cette trousse est conçue pour résister à une utilisation quotidienne. Avec un large compartiment principal, elle peut aisément contenir vos stylos tout en maintenant une apparence compacte et facile à transporter. Ses dimensions sont de 6 cm de hauteur, 20,5 cm de largeur et 7,5 cm de profondeur.