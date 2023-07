Où trouver les AirTags au meilleur prix ?

Pour garantir une expérience d'achat sereine, nous avons sélectionné des e-commerces réputés. Bien que vous puissiez trouver des prix plus bas ailleurs sur Internet, cela peut comporter des risques de contrefaçon ou de qualité inférieure. C'est pourquoi nous avons établi une liste des plateformes de confiance. Voici les résultats de notre comparaison :

Il est évident qu'Amazon se distingue en proposant le meilleur prix pour les AirTags, avec une économie allant de 10,1 € à 22,05 € par rapport aux autres e-commerces.

3 idées d’utilisation originales pour vos AirTags

Les AirTags sont de véritables joyaux de technologie qui peuvent s'avérer très pratiques au quotidien. Bien sûr, vous pouvez les utiliser de manière classique en les glissant dans votre sac à main, votre portefeuille ou en les accrochant à vos clés, mais avez-vous déjà envisagé ces trois utilisations originales ?

Pendant vos voyages : attachez un AirTag à votre valise lorsque vous prenez l'avion ou un car. Vous pourrez suivre en temps réel la localisation de vos bagages et avoir l'esprit tranquille en sachant qu'ils sont bien avec vous, que ce soit dans l'avion ou dans votre moyen de transport.

Pour vos animaux de compagnie : sécurisez votre animal en attachant un AirTag à son collier. Cela vous permettra de suivre ses déplacements et de lui venir en aide s'il se perd à l'extérieur ou de vous rassurer s'il prend quelques jours d'indépendance avant de revenir.

Sur votre vélo : dissimulez un AirTag sur votre vélo pour savoir à tout moment s'il est à l'endroit où vous l'avez attaché. Bien sûr, nous vous recommandons également d'investir dans un bon cadenas pour une protection optimale. De plus, en cas de vol, l'AirTag peut aider la Police à retrouver votre deux-roues.

Un porte-AirTag pour plus de praticité et de style

Pour une utilisation encore plus pratique de votre AirTag, optez pour des porte-AirTags (8,99 €) qui protègeront votre précieux appareil tout en le rendant plus facile à transporter, que ce soit sur votre porte-clés ou le collier de votre chat. En plus de les protéger, ces accessoires au design élégant apporteront une touche supplémentaire à votre nouvel accessoire technologique.