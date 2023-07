Le secret pour éviter les frais supplémentaires chez Ryanair et Easyjet : voici le bagage de cabine parfait pour voyager sans stress !

Cependant, ne vous inquiétez plus ! Nous avons trouvé la solution idéale pour vous aider à voyager en toute tranquillité et sans tracas : le sac à dos de voyage parfaitement adapté aux normes de taille maximale des bagages en cabine des principales compagnies aériennes, notamment Ryanair. Dans cet article, découvrez le sac à dos qui fera de vous un voyageur averti, vous permettant de profiter pleinement de votre périple sans vous soucier des frais inattendus. Vous comprendrez aisément pourquoi ce sac à dos est le numéro 1 des ventes dans la catégorie “bagage cabine” sur Amazon.

Le sac à dos de cabine Kono - le must-have des voyageuses et voyageurs

Taille et capacité

Pour choisir le bon sac de cabine, il faut évidemment respecter les dimensions strictes exigées par les compagnies aériennes. Ce sac à dos les respecte, puisqu'il fait 40 x 20 x 25 cm... Soit exactement les dimensions demandées par Ryanair ! En outre, sa capacité de 20 litres vous permettra de prendre à la fois votre ordinateur, quelques vêtements et tout ce qu'il vous faut pour voyager confortablement.

Matériau et durabilité

Il faut toujours opter pour un sac fabriqué à partir de matériaux résistants et durables pour assurer sa longévité, surtout si vous voyagez fréquemment. C'est le cas de celui-ci, qui est fait en polyester imperméable.

Compartiments et organisation

Un bon sac de voyage devrait avoir des compartiments bien organisés pour vous aider à ranger vos affaires de manière ordonnée et à les retrouver facilement. Sur celui-ci, le compartiment principal spacieux avec une ouverture de style valise pour ranger différents équipements de voyage. Le compartiment avant avec diverses poches peut être utilisé pour ranger des carnets, des stylos, des écouteurs, des appareils électroniques et d'autres petits objets, pour une sélection rapide. Une petite poche frontale zippée pour votre passeport ou vos billets.

Confort et ergonomie

Les sangles de compression du sac vous permettent de plaquer votre sac à dos contre vous pour vous garantir un confort optimal lorsque vous devez le porter longtemps. En outre, les bretelles et le dos du sac sont fait en maille respirante, qui permet d'éliminer efficacement la chaleur et aide à la ventilation. Enfin, vous pouvez choisir de porter votre sac sur votre dos, à la main (grâce à la poignée rembourrée sur le dessus) ou sur votre valise (puisqu'il possède une sangle de bagage qui vous permet de le fixer sur votre poignée de trolley extensible).

Quelles sont les limites de dimensions de bagages en cabine chez Ryanair ?

L’éternelle question avant les voyages en avion : que pouvez-vous prendre comme bagage en cabine chez Ryanair ? Si vous avez un billet basique (le moins cher), vous ne pouvez avoir qu’un seul sac en cabine. Celui-ci ne pourra pas être plus volumineux que 40 cm * 20 cm * 25 cm. Dépasser ces dimensions pourrait vous exposer à des frais supplémentaires. Le sac à dos que nous vous proposons respecte les conditions.

Si vous avez un billet “Regular” ou “Flexi Plus”, vous avez droit à deux bagages en cabine. Le premier devra respecter les dimensions ci-dessus et le second ne pourra excéder 10 kg et les dimensions suivantes : 55 cm * 40 cm * 20 cm. Attention : ce n’est pas la même chose si vous avez uniquement pris l’option “bagage enregistré de 10 kg”. Dans ce cas, vous devrez mettre votre bagage en soute. Vérifiez toujours les informations qui sont sur votre réservation.