Cet autobronzant révolutionnaire vous promet un teint hâlé sans soleil en une seule application !

Est-ce une bonne affaire ?

L’autobronzant Garnier est en ce moment en promotion sur Amazon avec une réduction de 25 %, soit à seulement 8,25 € au lieu de 11 €. Une offre imbattable comparée aux autres e-commerces tels que Di et Kruidvat qui le proposent respectivement à 16,49 € et Zalando à 11,95 €.

Le Natural Bronzer de Garnier

Autobronzant Garnier ©Amazon

Grâce à Natural Bronzer, vous pouvez obtenir un bronzage hâlé et uniforme en une seule application, qui dure jusqu’à une semaine. Sa formule spéciale enrichie en eau de coco hydratante nourrit votre peau tout en lui procurant un éclat sain et radieux.

Toutefois, attention, cette mousse autobronzante ne contient pas de filtre contre les UV, ce n’est pas une protection solaire. Pour vous protéger du soleil, nous vous recommandons d’utiliser la crème solaire Nivea Sun 50 +, également en promotion sur Amazon (-33 %).

Pour un résultat optimal, exfoliez votre peau avant utilisation, assurez-vous qu’elle est parfaitement sèche et appliquez la mousse uniformément en réalisant des mouvements circulaires. N’oubliez pas de laver soigneusement vos mains après l’application pour éviter les taches sur les paumes. Si vous souhaitez un résultat optimal et le plus naturel possible, nous vous recommandons d’investir dans un gant spécialement conçu pour l’application d’autobronzant (5,59 € actuellement).