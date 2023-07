Voici les 5 meilleures maisonnettes de jardin en 2023 et notre guide d’achat : “Comment choisir son abri de jardin” !

Dans cet article, nous vous présenterons les cinq meilleures maisonnettes de jardin pour 2023, ainsi qu’un guide d’achat complet pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Notre top 5 des meilleures maisonnettes de jardin

La cabane de jardin la plus résistante aux intempéries : la Duramax

Effet bois, mais solidité acier pour cette maisonnette de jardin. ©Amazon

Cette charmante maisonnette de jardin Duramax a l’air d’être en bois, mais elle est conçue en métal, ce qui lui permet de cumuler les atouts de chacune de ces deux matières. L’effet “bois” offre un joli côté esthétique, alors que l’acier galvanisé offre une belle résistance et demande peu d’entretien. Elle est dotée d’une solide charpente et d’une structure de toit en métal. En hiver, le toit peut supporter une charge importante de neige. Les murs en acier rainuré ne rouillent pas et résistent aux coups. Ses portes doubles sont coulissantes, hautes et larges pour offrir un accès facile. Elle est de couleur grain de bois avec des garnitures brunes. Dimensions (L x l x h) : 261.6 x 183 x 204,5 cm.

Un abri de jardin tout en longueur pour celles et ceux qui ont peu d'espace. ©Amazon

Le meilleur abri de jardin “petit format” : la cabane de Monster Shop

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace et un petit budget, cet abri de jardin de chez Monster Shop sera amplement suffisant pour ranger tous vos outils de jardinage. En forme de petit cabanon, en bois de sapin et de couleur blanche, il est fonctionnel et élégant. Chaque espace a été optimisé : une grande trappe de rangement dans l’avant-toit, quatre crochets et trois étagères d’angle qui peuvent chacune supporter jusqu’à 10 kg. Compact, robuste et résistant aux intempéries grâce à son toit pentu en asphalte, cet abri de jardin en bois de sapin est la solution pour stocker votre matériel, outils et fourniture. Dimensions : 66 x 46 x 178 cm.

La meilleure maisonnette de jardin en bois traité : le joli cabanon Timbela

Que vous en fassiez un espace de rangement ou un petit bureau, cette maisonnette de jardin en bois embellira votre extérieur. ©Amazon

Fabriquée à partir d’épicéa nordique traité de haute qualité, cette maisonnette ajoute une touche d’élégance à votre jardin. Son design moderne s’intègre parfaitement à tous les styles d’extérieur, tandis que sa durabilité garantit une utilisation à long terme. Ce joli chalet en bois ne sera pas qu’un élément de décoration dans votre jardin : vous pourrez y ranger facilement tout votre matériel et le meubler sommairement pour en faire comme un petit refuge pour s’isoler ou même un bureau. Il peut aussi servir d’espace de loisir en se transformant en belle maison pour les enfants. Dimensions : 2,22 x 3,32 x 2,32 mètres.

L’abri de jardin pas cher : l’abri Giantex

Cet abri de jardin est ce qui se fait de moins cher sur le marché par rapport à sa qualité. ©Amazon

Pour un prix plus que raisonnable, voici une cabane de jardin Giantex spacieuse où vous pourrez ranger tous vos outils, vos meubles de jardin, et même vos vélos. En tôle d’acier galvanisée et laquée, elle est très résistante et supporte toutes les intempéries sans rouiller ni se décolorer. Son toit en pente permet à l’eau de pluie de s’écouler naturellement. Elle s’ouvre par deux portes coulissantes. La ventilation se fait par deux fenêtres équipées de stores. Pour moins de 300 euros, voici votre nouvel abri de jardin dont vous ne pourrez plus vous passer. Dimensions : 213 cm x 130 cm x 173 cm (L x l x H).

La cabane de jardin avec un abri à vélo ou à bûches : l’abri de jardin Timbala

Une maisonnette de jardin avec un abri vous permet de stocker un maximum de choses. ©Amazon

Cette maisonnette de jardin en pin nordique et épicéa offre non seulement un espace de rangement généreux (1,1 m²) pour vos outils et équipements de jardinage, mais elle est également équipée d’un abri attenant (2,54 m²). Cette espèce de pergola est idéale pour garer votre vélo, votre tondeuse, pour stocker votre bois pour l’hiver ou pour créer une zone ombragée où vous pourrez vous détendre pendant les chaudes journées d’été. Dimensions : 3,48 x 1,46 x 1,99 mètres.

Comment choisir sa maisonnette de jardin ?

Quelle taille convient le mieux à vos besoins ?

Avant d’acheter une maisonnette de jardin, évaluez vos besoins en matière de stockage. Faites une liste des articles que vous souhaitez ranger dans la maisonnette et envisagez l’espace supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin à l’avenir. Optez pour une taille qui offre suffisamment d’espace sans être trop encombrante dans votre jardin.

Quels matériaux sont les plus adaptés ?

Les maisonnettes de jardin sont généralement fabriquées en bois, en métal ou en plastique. Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients. Le bois offre un charme naturel et peut être peint dans la couleur de votre choix, tandis que le métal est durable et nécessite peu d’entretien. Le plastique est léger et résistant à la corrosion. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos préférences pratiques et esthétiques.

Quels accessoires sont importants ?

Certains abris de jardin sont livrés avec des accessoires supplémentaires, tels que des étagères, des crochets ou des bacs de rangement. Ces extras peuvent vous aider à garder votre espace bien organisé.

Quel est votre budget ?

Avant de faire votre choix final, déterminez un budget réaliste pour votre maisonnette de jardin. Les prix peuvent varier en fonction de la taille, des matériaux et des fonctionnalités. Il vous faut trouver un équilibre entre la qualité et le prix pour obtenir la meilleure valeur possible.

Comment entretenir votre maisonnette de jardin ?

Pour assurer la durabilité de votre abri de jardin, un entretien régulier est essentiel. Suivez les instructions du fabricant pour le nettoyage et l’entretien appropriés. Un entretien régulier prolongera la durée de vie de votre maisonnette et maintiendra son apparence esthétique.