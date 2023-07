Découvrez cet accessoire de l’été, votre allié pour des cerises (ou des olives) dénoyautées en un clin d’œil !

Une bonne affaire ?

Amazon propose un excellent prix pour ce dénoyauteur de cerise, puisqu’il est affiché à 24,99 € seulement grâce à une promotion. À titre de comparaison, le même modèle est à 29,99 € sur Hubo et à 27,49 € sur Bol.com. En revanche, il est au même prix sur Vanden Borre. Au niveau “qualité”, quelques 1701 évaluations sont disponibles sur Amazon et sa note moyenne est de 4,5/5 : c’est donc un bon produit.

Le dénoyauteur Cherrymat

Grâce à cet ustensile ingénieux, dénoyauter proprement et rapidement jusqu’à 15 kg de cerises fraîches ou en conserve devient un jeu d’enfant. Fini les corvées fastidieuses, le dénoyauteur vous surprendra par son efficacité et sa facilité d’utilisation. Vos cerises seront parfaites, tant comme fruits de décoration que pour être dégustées directement ou incorporées dans une préparation culinaire. Le dénoyauteur Cherrymat 3.0 est conçu pour vous faciliter la tâche. Sa goulotte inclinée à ouverture large facilite la manipulation, permettant aux cerises de glisser sous le poussoir les unes après les autres, dénoyautées en un tour de main.

Son design astucieux vous permet de placer toutes vos cerises sur le plateau de remplissage, où elles tombent d’elles-mêmes dans la trémie de dénoyautage. En appuyant simplement sur le poussoir, le noyau est séparé de la chair sans l’écraser. Les noyaux tombent dans un grand bac transparent, évitant ainsi de salir votre plan de travail (même si certains commentaires d’évaluation précisent qu’il est important de se protéger pour ne pas tacher ses habits). La chair des cerises est quant à elle déposée dans un récipient de collecte dédié.

La praticité ne s’arrête pas là. Le dénoyauteur peut être facilement démonté pour un nettoyage rapide à l’eau courante ou au lave-vaisselle (à l’exception de la poignée). Il est également muni de 4 pieds antidérapants pour assurer une stabilité optimale pendant son utilisation. Sa poignée “Soft Touch” offre une prise en main confortable pour un dénoyautage sans effort.

Bref : si vous souhaitez réaliser une préparation à base de cerises sans passer des heures en cuisine, le dénoyauteur à cerises Cherrymat 3.0 de Leifheit est votre solution efficace, facile et automatique. Ne manquez pas l’occasion de savourer des cerises parfaitement dénoyautées grâce à cet appareil pratique et ingénieux qui vous fera gagner du temps et vous permettra de profiter pleinement du plaisir de cuisiner avec des cerises fraîches ou en conserve.