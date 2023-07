Notre top 5 des idées d’activités originales à faire en famille, entre amis, en couple ou en solo pendant ce long weekend pluvieux !

Notre top 5 des activités à faire ce week-end

Nous avons sélectionné pour vous 5 activités originales qui pourront plaire à toutes et à tous :

L’activité parfaite pour les sériephiles et les nostalgiques de Friends

Redécouvrez Friends, votre série préférée ! ©Copyright (c) 2022 CeltStudio/Shutterstock. No use without permission.

Vous en avez sûrement déjà entendu parler : la FRIEND’s experience est depuis plusieurs semaines à Bruxelles et ne désemplit pas. Normal : on y retrouve tout l’univers de la célèbre série et de nombreux endroits sont prévus pour prendre de belles photos souvenirs. Les billets sont disponibles à partir de 30 €, mais il y a des forfaits qui vous permettent d’obtenir le pack du vrai fan, avec plein de goodies issus de la série. Et puis, après l’exposition, vous êtes repartis pour des heures entières à vous refaire toutes les saisons de la série : vous n’aurez pas assez de 3 jours de congé !

Un Escape game en plein air à Bruxelles

Un escape game en plein air à Bruxelles pour ce weekend ! ©Copyright (c) 2017 TTstudio/Shutterstock. No use without permission.

Vous cherchez une manière ludique et captivante de découvrir Bruxelles ? Ne passez pas à côté de cet escape game en plein air à partir de 15,50 € par adulte ! Guidé par l’application mobile World City Trail – Brussels, vous pourrez résoudre des énigmes passionnantes qui vous mèneront à travers les endroits les plus emblématiques de la ville, tels que le Palais Royal et le célèbre Manneken-pis. Vous aurez l’occasion d’explorer la ville de fond en comble tout en dévoilant les secrets cachés de Bruxelles. L’escape game est accessible à toutes et à tous et l’application est disponible en plusieurs langues.

Le royaume du jeu vidéo

Venez découvrir le musée du jeux vidéo de Bruxelles ! ©Adobe Stock

Bienvenue au Pixel Museum, le paradis des amatrices et amateurs de jeux vidéo à Bruxelles ! Dans un univers rétro, le musée vous propose de jouer à des jeux vidéo classiques sur pas moins de 50 consoles et bornes d’arcade. Les classiques qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo, des consoles aux objets de collection, sont tous exposés, pour une expérience nostalgique inoubliable. Vous aurez aussi l’occasion de tester en avant-première des jeux de développeuses et développeurs reconnus ou indépendants, pour une expérience unique en son genre. Il s’agit d’une opportunité unique de visiter l’un des seuls musées du jeu vidéo au monde. Ouverte tous les jours de 10h à 18h, cette visite d’environ une heure sera sans aucun doute une expérience époustouflante. Achetez dès maintenant vos billets (12 € pour les adultes et 9 € pour les moins de 18 ans) et préparez-vous à un voyage extraordinaire au pays de Sonic, Mario et Zelda !

Une expérience immersive pour celles et ceux qui aiment l’art et rêver

Plongez au cœur de l’art de Van Gogh comme jamais auparavant ! L’exposition immersive “Van Gogh : The Immersive Experience” débarque à Bruxelles avec une technologie 4K époustouflante. Explorez les chefs-d’œuvre de ce génie de la peinture grâce à des projections à 360 degrés et une expérience en réalité virtuelle unique et féerique. Découvrez la vie, l’œuvre et les secrets de Van Gogh dans une expérience captivante qui a déjà séduit des millions de visiteurs à travers le monde. Réservez vos billets dès maintenant pour cette aventure artistique et poétique inoubliable à la Galerie Horta à Bruxelles : les places sont limitées ! Le billet adulte standard est à 16 € par personne, mais il existe un Pass famille à prix avantageux (12 € par personne).

Un musée, mais de rue

Venez découvrir le musée Banksy à Bruxelles dès ce weekend ! ©DR

Le Musée Banksy (The World of Banksy) est le lieu idéal à Bruxelles pour en apprendre davantage sur le célèbre, mais mystérieux, street artiste. Cette exposition monumentale rassemble le plus grand nombre d’œuvres grandeur nature de l’artiste anonyme, pour une expérience artistique unique en son genre. Les fresques, dessins et projections vous immergeront complètement dans l’univers de Banksy, avec du street art reproduit avec audace et un lieu emblématique pour compléter le tableau. Ne manquez pas cette occasion de tout savoir sur le street artiste le plus emblématique et secret de notre temps. Laissez-vous inspirer par cette expérience unique avec des billets adultes à 14 € par personne.