Optimisez vos bains de soleil avec ces 3 accélérateurs de bronzage recommandés par les internautes et en réduction sur Amazon ! ☀️

Dans notre sélection, nous n’avons pris que des accélérateurs de bronzage qui avaient une note d’au moins 4/5 sur Amazon et qui étaient en promotion. Il est important de noter que ces produits ne contiennent pas de protections solaires et ne sont donc adaptés que pour des peaux mates et/ou habituées à bronzer.

Corine de Farme et son accélérateur de bronzage

Cette graisse à traire (une appellation étonnante pour un produit qui sent aussi bon) est un activateur de bronzage grâce au dérivé de tyrosine qu’elle contient. Cette huile bronzante satine la peau et vous enveloppe d’un délicieux parfum de monoï. Elle s’applique facilement grâce à la formule “spray” et résiste à l’eau. Bonus : son tout petit prix de 5,90 € (grâce à une réduction temporaire). Attention, elle ne convient qu’aux peaux déjà mates ou bronzées et ne contient pas de protection solaire.

Prix : 5,90 € (au lieu de 6,25 €, soit -6%)

Note : 4,4/5 (99 évaluations)

Australian Gold Dark et sa lotion de bronzage

Ici, ce sont les extraits de noix noire qui offre directement un résultat impressionnant. En outre, le produit prend soin de la peau grâce à la vitamine E et l’aloe vera présents dans sa composition. Cependant, à nouveau, il n’est adapté qu’aux personnes qui ont des peaux déjà préparées et ne contient aucune protection solaire.

Prix : 11,47 € (au lieu de 24 €, soit -52%)

Note : 4,5/5 (4276 évaluations)

Byrokko et son huile bronzante "Tan up !"

Cette huile bronzante vegan et sans paraben sent bon l’orange et l’été et vous promet un bronzage éclatant très rapidement. Elle contient à la fois de l’huile de noix de coco, de noisettes et de noix, pour hydrater et magnifier votre peau. À nouveau, n’oubliez pas qu’il n’y a pas de protection solaire dans cette formule.

Prix : 19,99 € (au lieu de 28,99 €, -31%)

Note : 4,2/5 (1260 évaluations)