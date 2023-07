Cet objet, qui deviendra vite indispensable pour 50 % des personnes en festival, est à 13,19 € seulement sur Amazon !

Le Shewee

Shewee est une marque qui a lancé son “appareil urinaire féminin” en 1999 et est donc l’une des premières à s’être imposée sur le marché. Son modèle est réutilisable et léger. En outre, vous pouvez facilement glisser votre Shewee dans votre sac puisque ses deux parties détachables se rangent facilement dans la petite boîte de rangement fournie (dimensions : 190 mm * 60 mm). Au niveau des commentaires, le principal reproche fait au Shewee est qu’il faut s’entraîner quelques fois avant de l’utiliser “en public”, mais l’immense majorité s’accorde qu’une fois ce cap passé, le Shewee est confortable et très pratique pour pouvoir uriner debout.