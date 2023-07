Voici les 5 meilleurs barbecues électriques en 2023, du plus chic au moins cher, du plus transportable au meilleur rapport qualité/prix !

Notre sélection des 5 meilleurs barbecues électriques

Le meilleur barbecue électrique transportable

Ce barbecue électrique peut offrir différentes cuissons. ©Amazon

Avec ce barbecue électrique en acier inoxydable, les repas en famille ou entre amis sont toujours une réussite. Le Digital Boost de Severin peut s’utiliser en intérieur et en extérieur, car sa taille compacte lui permet d’être facilement disposé sur une table. La surface de cuisson de 41,5 x 24 cm aide à obtenir une cuisson uniforme des viandes et des légumes. Le bouton de thermostat apporte un vrai plus, car il permet de contrôler la température des grillades et de profiter d’une cuisson parfaite. Côté sécurité, le Digital Boost de Severin coche toutes les cases. La présence du bac à eau réduit la fumée, ainsi que les odeurs durant la cuisson. Comme le revêtement SafeTouch ne conduit pas la chaleur, les brûlures sont évitées. Enfin, grâce aux poignées, il est très simple de déplacer le barbecue électrique d’un endroit à l’autre.

Le meilleur barbecue électrique de table

Le barbecue Tefal est actuellement disponible. ©Amazon

Avec Easygrill Adjust de Tefal, les grillades et les brochettes sont parfaitement cuites. D’une part, le thermostat réglable sur 5 positions est pensé pour maîtriser la cuisson. D’autre part, la puissance de 2 300 W assure une chaleur uniforme sur toute la surface de cuisson. Le barbecue Easygrill Adjust de Tefal possède un pare-vent en inox pour éviter les projections lors de la cuisson. Cet appareil est également facile à nettoyer, puisque tous les éléments sont détachables. La grille de cuisson, le corps en thermoplastique et le bac sont aussi compatibles avec le lave-vaisselle.

Le meilleur barbecue de luxe

Le barbecue Webber est une référence dans le domaine. ©Amazon

Le Weber Pulse 2000 est un barbecue électrique haut de gamme. Grâce à l’application Weber et à une connexion Bluetooth, il est possible de suivre le processus de cuisson. Pour cela, il suffit de définir la température désirée et d’attendre que les grillades ou les brochettes soient prêtes. Sur le Weber Pulse 2000 la surface de cuisson est divisée en deux zones distinctes. Cela offre la possibilité de cuire les aliments à haute ou à basse température en simultané. L’appareil est polyvalent : il assure une cuisson au barbecue, mais peut aussi se transformer en plancha. Ce modèle peut être associé à un chariot, pour être déplacé plus facilement (à acheter séparément) ou être posé sur une table. La surface de cuisson est prévue pour 9 convives.

Le barbecue électrique au meilleur rapport qualité/prix

Ce barbecue est pratique et simple d'utilisation. ©Amazon

Le barbecue BBQ 3278 de Fritel se distingue par son excellent rapport qualité-prix, car il regroupe plusieurs caractéristiques. Il se déplace facilement d’un endroit à l’autre, et donc de l’intérieur à l’extérieur, grâce à ses roulettes. Le BBQ 3278 de Fritel a un thermostat réglable et peut être utilisé comme grill de table dans une cuisine extérieure ou intérieure. Dernier avantage : la grille de cuisson amovible qui passe au lave-vaisselle.

Le barbecue électrique pas cher

Ce barbecue grill fera votre bonheur. ©Amazon

Pour ceux qui ont budget serré, mais qui souhaite profiter de bonnes grillades et brochettes, le barbecue électrique Clatronic BQ2977 est idéal. Avec sa puissance de 2 000 W, ce barbecue de table assure une cuisson rapide des aliments. Il ne dégage pas de fumée. Il est donc sans danger pour un usage en intérieur. L’appareil Clatronic BQ2977 se contrôle grâce à un bouton ON/OFF. Les éléments de cuisson et le grill sont détachables, pour un nettoyage facilité. Le bac de récupération limite les fumées et les odeurs. Il est surtout utile pour récupérer les graisses et les jus... Le tout pour moins de 30 € !

Comment choisir son barbecue électrique ?

Les barbecues électriques sont assez récents, mais ils ont réussi à conquérir les utilisateurs et s’imposent désormais comme de sérieux concurrents aux barbecues traditionnels. Il suffit de les brancher pour démarrer l’allumage : plus besoin d’acheter du combustible ou un brûleur, seuls les ustensiles restent utiles. Face à la diversité des modèles proposés sur le marché, il n’est pas toujours évident de trouver le barbecue électrique le plus adapté à ses besoins. Pour ne pas se tromper, il faut prendre en compte certains critères.