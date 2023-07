Voici les 5 meilleurs barbecues à charbon en 2023, du plus chic au moins cher, du plus transportable au plus familial !

Notre top 5 des meilleurs barbecues à charbon

Le barbecue au charbon transportable au meilleur rapport qualité-prix

Ce barbecue coûte moins de 95€ ©Amazon

Weber Go-Anywhere est un barbecue au charbon de bois compact et portable, idéal pour les pique-niques et les voyages. Il dispose d'un système de ventilation intégré qui permet de contrôler la température et la cuisson de vos aliments. De plus, le Weber Go-Anywhere est un modèle particulièrement compact et léger. Il est facile à transporter grâce à sa poignée et ses pieds pliables. Le plus grand avantage de ce modèle de barbecue à charbon est sa surface de cuisson. Elle est largement suffisante pour 4 à 6 personnes, avec une grille en acier chromé résistante. Le barbecue dispose également d’un système de ventilation réglable qui permet de contrôler la température et d’éviter la formation de flammes. Ainsi, le Weber Go-Anywhere est le barbecue extérieur qui présente le meilleur rapport qualité-prix du marché des barbecues portables.

Le barbecue transportable au charbon le plus design

Ce barbecue est actuellement à -17%. ©Amazon

Vous recherchez un barbecue au charbon de bois qui allie design et praticité ? Découvrez le barbecue Carlo Sunshine. Dans le parc, au camping ou sur votre terrasse, grillez vos aliments préférés où et quand vous le souhaitez, avec ce barbecue de jardin compact et coloré. Il se décline en plusieurs teintes joyeuses, comme le jaune soleil, le bleu ciel, le rouge piment, le gris urbain et le vert militaire. Le Carlo Sunshine est un barbecue de jardin pour jusqu’à six personnes. L’appareil est livré avec un sac de transport pour l’emporter partout avec vous. Le plus grand avantage de ce modèle réside dans le fait que sa paroi extérieure reste froide, grâce à son système de ventilation intégré. Par ailleurs, son rebord surélevé empêche les aliments de tomber. Ce barbecue de jardin comme de terrasse ou de table dispose également d'un récupérateur de graisse. La plupart des pièces de ce modèle design sont lavables au lave-vaisselle, ce qui vous facilite grandement la vie.

Le grand barbecue au charbon pour les grands groupes

Ce barbecue est évalué à 4.5/5. ©Amazon

Le Weber Kettle est le barbecue à charbon le plus familial de la marque. Il permet de préparer des grillades pour 10 personnes ou plus. Le barbecue dispose d’un couvercle avec thermomètre intégré qui indique la température de cuisson et permet de contrôler le feu. Il possède également un système de nettoyage One-Touch, qui facilite l’évacuation des cendres. Le Weber Kettle est polyvalent et peut être utilisé pour griller. Vous pouvez également varier les modes de cuisson, pour encore plus de saveur de vos pièces de viande, saucisses et légumes, grâce à un fumoir et une rôtissoire.

Le barbecue au charbon portable pas cher

Ce barbecue ne coûte que 83.99€. ©Amazon

Le moins cher et le plus léger de cette sélection de barbecue au charbon de bois est le WEBER Smockey Joe. Il vous accompagne partout : au camping, en voyage ou tout simplement dans votre jardin ! Ce modèle est doté d'une capsule qui permet de le transporter en toute sécurité et qui s'ouvre en un clin d’œil. Il dispose d’une grille en acier inoxydable, idéale pour griller vos viandes, légumes ou fruits. Son bac à charbon amovible permet de contrôler la température et de nettoyer facilement le barbecue-grill après utilisation. Son corps en acier émaillé est léger et résistant, avec une anse pratique pour le transport. Le barbecue à charbon de bois WEBER Smockey Joe reste le compagnon idéal pour de délicieux repas grillés !

Le barbecue au charbon haut-de-gamme

Le barbecue est actuellement à -18%. ©Amazon

Le Barbecook Loewy 50 est un barbecue au charbon de bois haut de gamme qui se démarque par son design raffiné et élégant. Sa grille en acier inoxydable et son système QuickStart® simplifient l'allumage du feu. Vous avez un contrôle total sur la température et la cuisson de vos aliments, grâce à sa grille réglable sur 3 hauteurs et son arrivée d'air ajustable. Pour votre sécurité et votre confort, il est équipé d'un pare-vent et d'un bac de collecte des cendres. Avec une surface de cuisson spacieuse de 47,5 cm de diamètre, ce barbecue peut accueillir jusqu'à 10 convives. Profitez du Barbecook Loewy 50, le choix idéal pour des repas en plein air élégants et sophistiqués !

Comment choisir son barbecue au charbon ?

Le barbecue à charbon est un appareil de cuisson qui utilise le charbon de bois comme combustible. Pour bien choisir votre équipement, prenez en compte plusieurs critères.