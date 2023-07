Le Faucon Millenium à -25 %

Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian et Boolio, ainsi que les droïdes R2-D2 et D-O vous accompagnent dans la construction de cette réplique LEGO du Faucon Millenium. Celle-ci est à 127,99 € au lieu de 169,99 € (prix catalogue) et vous occupera de longues heures puisqu’elle contient 1353 petites briques à assembler !

Le Justifier à -25 %

À 127,49 € au lieu de 169,99 €, le Justifier est composé de 1022 briques et de plusieurs accessoires, comme 4 figurines des personnages principaux.

Le X-Wing Fighter à -27 %

À 36,49 € au lieu de 49,99 €, le pack Lego Star Wars 75301 (Luke Skywalker) compte 474 pièces et 4 figurines (Luke Skywalker, Princesse Leia, R2-D2 et Général Dodonna). Ce pack est plutôt pour les débutantes et débutants.

Le casque de Dark Vador à -25 %

Ici, vous économisez 20 € grâce à la promotion Amazon. Ce casque, tout droit issu de Star Wars, comporte 834 briques et peut être exposé après construction dans une vitrine, par exemple. Le casque, une fois construit, fait 20 cm de haut, 15 cm de large et 14 cm de profondeur.

Le vaisseau de l’Inquisiteur à -28 %

Cette mini-maquette LEGO de 924 briques vous place du côté obscur de la force et comporte 4 minifigurines.