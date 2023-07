Soldes exceptionnels sur ces produits Apple pour les Prime Days : AirTags, Airpods, iPhone 14, AirPad, Macbook, etc. jusqu’à -30 % !

Voici notre liste des produits Apple avec les plus belles réductions :

Les AirTags

Utiles pour ne rien perdre, les 4 AirTags sont à seulement 104 € pendant les Prime Days, ce qui représente une réduction de 19 % de leur prix habituel (129 € sur le site officiel d’Apple).

Les AirPods

Les AirPods Pro sont des bijoux de technologie… Et ils bénéficient d’une réduction de -25 % sur Amazon. Leur prix chute à 225,10 € au lieu de 299 € habituellement.

Si vous préférez les AirPods traditionnels, ils sont également en promotion pour les Prime Days : ils ne coûtent que 151,05 € (avec le boîtier lightening) au lieu des 209 € du site officiel d’Apple.

Le MacBook Air

En passant de 1253,82 € à 878,75 €, le MacBook Air casse les records du rapport qualité/prix. En effet, avec presque 375 € de réduction, vous obtenez un excellent ordinateur portable, avec 18 heures d’autonomie, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’iPhone 14 Pro Max

Le dernier-né d’Apple profite d’une réduction de -17 % sur sa version de 256 Go, faisant passer son prix de 1609,99 € à 1337 € seulement, soit 272 € d’économie.

L’iPad 2022 (10è génération)

L’iPad (WiFi, 64 Go, en bleu ou argent) est, quant à lui, à -14 %, puisque son prix dégringole de 589 € (prix officiel sur Apple) à 483,55 € seulement, soit 105 € d’avantage.

La MagSafe d'Apple

Cette batterie externe a été pensée pour les iPhones (de l'iPhone 12 à l'iPhone 14). Elle se fixe solidement au smartphone et le recharge pendant vos déplacement. Durant ces Prime Days, elle bénéficie d'une réduction de 10%, soit une économie d'un peu plus de 12 €.

Le câble Lightening

À moitié prix, le câble lightening vers USB est à seulement 11,95 € (à la place de 25 €). Ce prix l’a évidemment rapidement fait passer numéro 1 des ventes Amazon dans sa catégorie. Les acheteuses et acheteurs, quant à elles et eux, lui ont attribué la note de 4,6/5 : vous pouvez donc avoir confiance !