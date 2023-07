Bonne nouvelle ! En tant que membre Prime Belgique, une réduction supplémentaire vous attend. En effet, avec le code promo PDAY10, vous obtenez 10 € de réduction sur votre panier d’achat d’une valeur minimale de 50 €. Certains produits seulement sont concernés et, évidemment, les liseuses Kindle (qui sont des produits Amazon) en font partie.

Notre top 5 des liseuses, qui bénéficient de belles promotions

Dans le guide d’achat sur les liseuses, la DH avait sélectionné un top 5 des meilleures liseuses. Bonne nouvelle : deux d’entre elles sont en réduction également !

Les avantages des liseuses Kindle

La liseuse Kindle offre une expérience de lecture agréable grâce à son écran e-ink haute résolution qui imite le papier, permettant ainsi de lire pendant de longues heures sans fatiguer les yeux.

Avec une liseuse Kindle, vous pouvez emporter une bibliothèque entière avec vous, car elle peut stocker des milliers de livres électroniques dans un seul appareil compact et léger.

Les liseuses Kindle offrent un accès facile et rapide à une vaste sélection de livres numériques grâce à la plateforme d'Amazon, ce qui permet de découvrir de nouveaux auteurs et genres littéraires.

Grâce à la connectivité sans fil, les liseuses Kindle vous permettent de télécharger des livres en quelques instants, où que vous soyez, sans avoir besoin d'un ordinateur, ce qui est pratique pour les voyages ou les déplacements.

Les Prime Days 2023

Les Prime Days 2023 se déroulent les 11 et 12 juillet. Durant ces deux jours, les offres folles s’enchaînent sur Amazon. Seule condition pour profiter de ces offres exceptionnelles ? Être membre Prime Belgique ! Vous ne l’êtes pas encore ? Pour le devenir, rien de plus facile : allez sur le lien ci-dessous, inscrivez-vous (et profitez-en pour participer au grand concours prévu pour l’occasion) et bénéficiez d’un mois gratuit ! En plus des nombreuses réductions des Prime Days, vous obtiendrez un accès à Prime Video et à Amazon Photo.