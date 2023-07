Attention : ne vous fiez pas aux pourcentages de réduction indiqués sur Amazon. En effet, la loi oblige Amazon à mettre le pourcentage par rapport au dernier prix le plus bas, si bien que, si le prix du produit est diminué en deux fois, le dernier pourcentage sera bien moins élevé que le premier. La meilleure manière de vérifier à quel point une offre est intéressante est d’en rechercher le prix chez la concurrence. En outre, les pourcentages que nous vous indiquons ici peuvent changer d’heure en heure : vérifiez donc en direct le prix sur Amazon.

En outre, si vous êtes membre Prime Belgique, vous recevez une réduction de 10 € (dès 50 € d’achat) avec le code promo PDAY10, valable uniquement pendant les Prime Days Belgique.

Les Prime Days 2023

Ces Prime Days 2023 étaient les premiers Prime Days belges ! En effet, auparavant, la plateforme Amazon.com.be n’existait pas et, nous, Belges, devions nous contenter de la plateforme française. Aujourd’hui, c’est terminé et nous avons notre propre plateforme. Vous êtes membre Prime mais du mauvais pays ? Pas de problème : vous pouvez annuler votre compte français et créer un compte belge !