Cet accessoire Bosch devrait être un indispensable lors de toutes vos balades à vélo… Et il est à moitié prix pour les Prime Days !

Imaginez une nouvelle alliée lors de vos aventures à vélo : une solution pratique et abordable pour regonfler vos pneus en un instant, sans vous fatiguer. Grâce à la pompe à vélo électrique Bosch EasyPump, disponible à seulement 49,99 € (et même 39,99 € si vous employez le code promo PDAY10) lors des Prime Days Amazon, cette réalité est désormais à portée de main. Transportable aisément, cette pompe électrique vous permet de regonfler vos pneus en quelques secondes, sans le moindre effort physique. Et ce n’est pas tout ! En plus des pneus de vélo, la Bosch EasyPump peut également gonfler vos ballons, vos articles de sport, vos jouets gonflables, les pneus de motos et même ceux de voitures.