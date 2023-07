Les AirTags sont à prix réduits temporairement : parfaits pour en mettre partout et ne plus jamais rien perdre ! 5 idées d’utilisation

Les AirTags en promotion, est-ce une bonne affaire ?

Oui, le pack des 4 est à 129 € sur le site officiel d’Apple et chez Mediamarkt, et à 119 € chez Krëfel, Bol.com et Fnac, par exemple. Vous économisez donc entre 15 et 25 € en passant par Amazon.

Les AirTags, 5 idées d’utilisation

Mais pourquoi acheter un pack de 4 ? Un seul ne suffit-il pas ? Cela dépend de l’utilisation que vous pensez à faire, mais les possibilités sont nombreuses : en voici quelques-unes.

Sur vos clés : attachez simplement un AirTag à votre trousseau de clés. En utilisant l’application “Localiser” sur votre iPhone, vous pourrez rapidement localiser vos clés égarées en émettant un son sur l’AirTag ou en utilisant la fonction de localisation sur la carte.

Sur votre sac (à main ou à dos) ou vos valises : cela peut être particulièrement utile lorsque vous voyagez et souhaitez garder un œil sur vos affaires.

Sur des objets personnels importants : votre portefeuille, votre téléphone, votre tablette ou même votre passeport… L’AirTag vous permettra de toujours savoir où il se trouve.

Sur le collier de votre animal de compagnie : attachez un AirTag au collier de votre animal de compagnie pour pouvoir le localiser rapidement s’il s’échappe ou se perd. L’application “Localiser” vous indiquera l’emplacement de votre animal de compagnie et vous pourrez suivre ses déplacements en temps réel.

Sur votre vélo : pour mettre toutes les chances de votre côté si vous vous le faites voler : l’application “Localiser” vous indiquera la dernière position connue de votre vélo, vous permettant ainsi de le récupérer plus facilement ou de signaler son emplacement aux autorités compétentes.

Pour l’accrocher fixement, nous vous recommandons d’investir dans un porte-clé spécial AirTags : ce dernier protègera votre AirTag et la boucle vous permettra de le fixer presque n’importe où (trousseau de clés, collier de chien, tirette, etc.)