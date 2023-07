Voici les 5 meilleurs robots tondeurs en 2023… Et deux sont en énorme promotion actuellement sur Amazon, avant les Prime Days !

Les robots tondeuses en promotion actuellement :

Attention : les robots tondeurs fonctionnant indépendamment, il est plus prudent de les arrêter lorsque vos enfants jouent dans le jardin. De même, il est vivement conseillé de ne les faire fonctionner qu’entre 10h et 17h, afin de ne pas blesser les hérissons et autres petits animaux.

Notre top 5 des meilleurs robots tondeurs

Quelles sont les meilleures tondeuses robots pour assurer une tonte parfaite de son jardin ? Voici notre sélection et, en fin d’article, un guide d’achat.

Le robot tondeur au meilleur rapport qualité/prix

Cette tondeuse électrique se distingue par son excellent rapport qualité/prix.

©Amazon

Le Freelexo 500 de Einhell est compatible avec des jardins complexes, inclinés et sinueux. L’application permet de le programmer et de définir la durée de tonte et la tondeuse se recharge automatiquement dès que nécessaire. Le Freelexo 500 de Einhell dispose d’un réglage de hauteur de coupe et détecte les obstacles pour un travail en toute sécurité. Un capteur de pluie est également intégré.

Le meilleur robot tondeur pas cher

©Amazon

Ce robot tondeuse électrique convient aux budgets serrés qui souhaitent profiter d’une pelouse correctement tondue sans aucune intervention humaine. Le LandroidS300 de Worx ne peut pas être comparé à des appareils plus performants proposés à des tarifs bien plus élevés, mais il reste tout de même utile pour tondre le gazon sur les petites surfaces. Le LandroidS300 de Worx s’adapte au jardin en analysant les données pour effectuer une tonte précise en toute autonomie. Il est programmable grâce à l’application et peut même fonctionner sous la pluie.

Le robot tondeur le mieux connecté

Le robot tondeuse Indego M + 700 de Bosch est intelligent et connecté et donc programmable à distance.

©Amazon

L’appareil détermine en autonomie sa trajectoire et paramètre des sessions de coupe en tenant compte des données météorologiques. Il peut même se glisser sous le mobilier du jardin pour une tonte parfaite. Son temps de charge d’une heure pour une autonomie de 75 minutes est plus que correct. Enfin, l’Indego M + 700 de Bosch s’occupe de tondre la pelouse en silence. Petit plus pour les amateurs de design : ce robot de tonte possède des coques interchangeables pour changer de coloris.

Le robot tondeur pour les petits jardins

©Amazon

Cette tondeuse automatique est spécialement conçue pour les petits jardins d’une superficie de moins de 250 m². Le Sileno City de Gardena se pilote à distance via une application reliée au Bluetooth. Silencieux et travaillant en totale autonomie, le Sileno City de Gardena peut tondre sous la pluie et sur du gazon humide. Il est aussi capable de tondre les terrains avec une pente allant jusqu’à 35 %. En plus d’être très facile à nettoyer, ce robot tondeuse possède une batterie et des lames faciles d’accès, ce qui est un réel avantage pour l’entretien.

Le meilleur robot tondeuse haut de gamme : le RK2000 de Robomow

©Amazon

Cette tondeuse électrique se classe parmi les modèles haut de gamme. Ses roues crantées le rendent capable de tondre tous les types de terrains et de gravir des pentes allant jusqu’à 45 %. Le RK2000 de Robomow dispose d’une autonomie de deux heures et rejoint sa base de chargement lorsqu’il a fini de tondre. Le RK2000 de Robomow a une largeur de coupe de 21 cm et assure surtout une coupe parfaite au niveau des bordures. Comme il est compact, il peut rejoindre les passages les plus étroits sans être bloqué. Ses différents capteurs lui permettent d’éviter les obstacles et de ne pas se retrouver bloqué.

Comment choisir un robot tondeuse ?

Si le robot tondeuse présente beaucoup d’avantages, notamment une belle qualité de coupe, un fonctionnement silencieux, peu d’interventions humaines y compris pour le ramassage de l’herbe coupée et un gain de temps, il est essentiel de bien le choisir pour profiter d’excellents résultats. Pour trouver le robot tondeuse le plus adapté à son jardin, il faut tenir compte de certains critères. Pour rappel : pour obtenir un résultat de tonte optimal, il est recommandé d’utiliser un engrais spécial pour robots tondeuses.

La configuration du jardin : c’est un critère essentiel car elle va déterminer quelles sont les caractéristiques essentielles que le robot tondeuse devra posséder. Il existe des robots de tonte spécialement pour les grandes surfaces et d’autres pour les jardins plus petits. À noter également que l’inclinaison du jardin a son importance car tous les appareils ne sont pas en mesure de franchir les pentes les plus raides pour tondre la pelouse. Enfin, il faut aussi tenir compte des éventuels obstacles comme les points d’eau, les escaliers ou encore les rebords qui auront une incidence sur la trajectoire du robot tondeuse. Plus un jardin est complexe, plus la tondeuse électrique devra être performante.

La batterie : contrairement à une tondeuse à gazon qui nécessite de l’essence, le robot tondeuse possède une batterie et doit donc être rechargé pour assurer la tonte du gazon. Les batteries de ces appareils ont une autonomie pouvant aller d’une à trois heures. Le temps de recharge évolue en conséquence.

La hauteur de coupe : celle-ci est comprise entre 2 et 8 cm. Plus l’intervalle est important, plus il sera facile d’adapter la taille du gazon en fonction des saisons. Il est conseillé de couper le gazon court au printemps pour le fortifier et de le laisser plus haut durant l’été.

La largeur de coupe : celle-ci est associée à la vitesse de tonte. Plus la largeur de coupe est importante, plus le robot effectue son travail rapidement. Elle est le plus souvent comprise entre 16 et 85 cm. Pour les grandes surfaces, pas de doute, c’est un robot puissant avec une largeur de coupe élevée qui devra s’occuper de tondre le gazon. Pour un jardin plus petit, il est préférable de choisir un robot avec une largeur de coupe moins importante pour gagner en maniabilité.

Le niveau sonore : l’avantage d’une tondeuse électrique est son volume sonore. C’est un appareil silencieux, toutefois le nombre de décibels est variable. Il faut en tenir compte, surtout avec des voisins à proximité.

Le poids : même s’il est rare de devoir transporter son robot de tonte à bout de bras, le poids peut être déterminant. Il existe des robots légers de 6 kg mais d’autres pèsent jusqu’à 20 kg.

La présence d’un câble périphérique : les modèles sans câble travaillent en autonomie mais leur installation peut s’avérer complexe. Les appareils sans câble périphérique n’ont pas besoin de délimitation et sont donc prêts à l’emploi.

Les options : comme tout appareil de technologie, le robot tondeuse électrique peut être amélioré avec diverses options. Il peut être connecté et donc contrôlé depuis un smartphone, programmable pour une totale autonomie, se mettre à l’abri et éviter de tondre la pelouse sous la pluie.

Les avantages des robots tondeurs

Le robot tondeur est une révolution pour la plupart des ménages. Et pour cause ! Voici quelques avantages de cet allié du jardinage :