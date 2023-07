Quel est le meilleur déshydrateur alimentaire en 2023 ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs déshydrateurs du moment.

Notre top 5 des meilleurs déshydrateurs alimentaires

Au fil des dernières années, les déshydrateurs alimentaires ont gagné en popularité dans les cuisines. Conçus spécifiquement pour déshydrater les aliments afin d'en prolonger la durée de conservation tout en préservant leurs nutriments essentiels, ces appareils ne se valent pas tous. En effet, ils offrent des fonctionnalités variées pour répondre à différents besoins et se situent dans une large gamme de prix et de tailles. Voici notre sélection des 5 meilleurs déshydrateurs alimentaires.

Le meilleur déshydrateur niveau rapport qualité/prix

©Amazon

L’appareil à déshydrater Kitchen Chef Secco.5.IX conserve les aliments plus longtemps, tout en gardant leur goût et leur qualité nutritive, en procédant au séchage.

Tous les produits peuvent être déshydratés : fruits et légumes, herbes, viandes, poissons, plantes, fleurs… Cela permet de profiter d’aliments secs tout au long de l’année, par exemple des tomates séchées, des ananas, des figues ou des bananes, même lorsque la saison est terminée. Il suffit de les ranger dans des bocaux ou de les mettre sous vide pour en profiter pleinement. Sur le Kitchen Chef Secco, il est très simple de régler le thermostat et la minuterie pour un séchage parfait de tous les aliments.

Le meilleur déshydrateur haut de gamme

©Amazon

Cet appareil haut de gamme assure une déshydratation saine de tous les aliments. Le Sedona Supreme possède toutes les dernières fonctionnalités pour obtenir un séchage efficace des aliments présents sur les plateaux de séchage. Le Sedona Supreme est équipé d’un ventilateur ultra-puissant et d’un mode rapide pour sécher les aliments plus vite. Toutes les vitamines et tous les minéraux des aliments sont conservés. Le panneau de contrôle est idéal pour vérifier la température ainsi que la durée de séchage.

Le meilleur déshydrateur alimentaire pas cher

©Amazon

Le séchoir alimentaire Clatronic DR 2751 est conçu pour déshydrater des aliments divers et conserver leurs minéraux et leurs nutriments. Léger et petit, il est simple à utiliser. Avec ses cinq tiroirs, le Clatronic a une capacité importante et peut accueillir des fruits et légumes plus ou moins volumineux. Fruits secs, tomates séchées, chips de banane ou de pomme viendront remplir les bocaux de la cuisine. Outre sa qualité, son tout petit prix (moins de 40€) en font un choix parfait pour toutes celles et ceux qui commencent seulement à se mettre à la déshydratation des aliments !

le meilleur petit déshydrateur alimentaire

©AMazon

Pas besoin d’un gros appareil pour déshydrater les aliments. L’Ariete 616 B-Dry est parfait pour les petites cuisines et participe à la conversation des aliments tout en préservant les nutriments, les vitamines et les minéraux. Avec ses cinq paniers interchangeables, l’Ariete B-Dry réalise une déshydratation simultanée des divers aliments. Comme l’appareil ne contient pas de BPA, aucune odeur désagréable n’est laissée sur les aliments séchés.

Le meilleur grand déshydrateur alimentaire, pour une utilisation intensive

©Amazon

Avec ses neuf plateaux inoxydables et interchangeables, le BioChef Arizona se destine aux familles nombreuses. Ce déshydrateur horizontal permet un séchage uniforme et une conversation optimale des aliments. Il est même possible de fabriquer des yaourts ou du pain. L’affichage numérique aide à contrôler en temps réel la température, à ajuster la minuterie et, si besoin, à basculer vers un séchage basse température. Le séchoir alimentaire BioChef Arizona reste simple à utiliser, car l’air chaud circule à travers tout l’appareil.

Comment choisir le meilleur déshydrateur alimentaire ?

Le choix du meilleur déshydrateur alimentaire pour vous doit se faire selon différents critères :

Le type de déshydrateur : il peut être horizontal ou vertical. Le premier a son moteur placé à l’arrière, pour assurer une ventilation homogène sans avoir à déplacer les plateaux. Le second se compose de plateaux ajourés, uniquement sur la partie basse. Il est donc indispensable d’alterner la position des plateaux pour obtenir un séchage uniforme. Pour déshydrater les aliments de façon occasionnelle, un appareil vertical est suffisant. En revanche, pour une utilisation régulière, un déshydrateur horizontal est plus adapté. Le type de déshydrateur a aussi un impact sur l’accès à la nourriture. En effet, certains nécessitent plus de temps que d’autres. Avec un appareil vertical, il n’est pas très pratique de retirer des plateaux pour récupérer les premiers aliments séchés.

La capacité de séchage : tous les séchoirs alimentaires n’ont pas la même capacité de séchage : certains sont plus larges ou plus hauts que d’autres. Il existe également des appareils extensibles, avec des plateaux modulables qui peuvent s’avérer pratiques pour assurer la conservation des aliments, selon l’épaisseur des tranches.

La puissance électrique : comme pour tout appareil électrique, plus la puissance est élevée, plus les performances le sont aussi. Les appareils verticaux ont une puissance plus faible que les déshydrateurs alimentaires horizontaux. Si tous les appareils offrent la possibilité de régler la température de chauffe, seuls les plus puissants sont équipés d’un minuteur.

Le nettoyage : la facilité d’entretien du déshydrateur est à prendre en considération. Tout dépend du nombre d’éléments qui composent l’appareil, mais aussi de leur assemblage. Il est aussi à noter que certains peuvent être passés au lave-vaisselle.

Les options (température réglable, par exemple) : des modèles proposent diverses options, pour une utilisation optimale. Par exemple, le thermostat sert à ajuster la température pour offrir d’excellents résultats sur des légumes ou les fruits séchés. Autres options envisageables, la minuterie aide à connaître le temps de séchage ou permet l’arrêt automatique, afin d’éviter les surchauffes.

Pourquoi acheter un déshydrateur alimentaire ?

Un déshydrateur alimentaire comporte de nombreux atouts. Parmi ceux-ci, il y a notamment : profiter d'aliments sains et délicieux, prolonger leur durée de conservation de manière pratique et économique, préserver leur valeur nutritive...