Est-ce une bonne affaire ?

Pour le vérifier, rien de tel que de comparer avec les autres e-commerces et le seul qui l’a également mis en vente est sur le site Bol… Et à 33 euros ! Donc bien plus cher qu’Amazon.

Le ventilateur sur pied à trois vitesses Bestron

Un ventilateur sur pied réglable en hauteur : au design simple pour une circulation d’air agréable dans le salon, la chambre, le bureau ou sur la terrasse. Profitez d’une brise rafraîchissante où vous en avez besoin.

Ce ventilateur se marrie parfaitement avec votre pièce de vivre. ©Amazon