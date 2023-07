La McLaren Formula 1 à -30 %

Un pack LEGO parfait pour les fans de F1 ©Amazon

Notée à 4,8/5 par 1050 évaluateurs et évaluatrices sur Amazon (à l’heure d’écrire ces lignes), cette voiture de course est actuellement à -30 %, ce qui fait que son prix dégringole à 139 €. À titre de comparaison, la Fnac vend ce pack à 169 € et DreamLand à 179 €.

Pour toutes les amoureuses et tous les amoureux d’automobile, ce modèle (qui comporte pas moins de 1434 pièces) impressionne par son degré de précision, notamment grâce à la présence d’un moteur V6 à pistons mobiles, d’une direction, de la suspension, etc.

Le diorama Star Wars à -22 %

©Amazon

Capturez la tension de l’une des scènes les plus emblématiques de la saga Star Wars avec cette maquette de 665 pièces LEGOs. Le pack inclut une maquette d’une partie de la surface de l’Étoile de la Mort, ainsi que le chasseur X-wing de Luke Skywalker, le chasseur TIE de Dark Vador et deux autres chasseurs.

Ce pack ne coûte plus que 54,90 € en promotion sur Amazon alors que sur Bol, il coûte presque 60 € et chez ToyPro, plus de 63 € !

L’orchidée à -22 %

©Amazon

608 pièces pour des heures de plaisir et une belle décoration moderne : l’Orchidée a plu à plus de 6000 personnes qui l’ont évaluée à 4,8/5 sur Amazon. Et on comprend l’engouement : ses jolies fleurs blanches et son pot bleu à la forme originale font de l’Orchidée de LEGO l’un des packs les plus populaires de la marque ! En plus de ça, grâce à sa promotion de -22 %, ce pack LEGO ne coûte plus que 38,90 € sur Amazon, soit 20 € de moins que sur Stockx et 7 € de moins que sur Brickshop. Bref, une bonne affaire !