Quel est le meilleur antivol vélo en 2023 ? Conseils et top 3 des meilleurs cadenas pour vélos

Les meilleurs cadenas de vélo : notre top 3

Les méthodes pour voler un vélo sont nombreuses et les voleurs ne manquent pas d’imagination et d’audace : de la pince coupante à la disqueuse, tous les moyens sont bons. Pour se protéger, il faut donc des cadenas solides.

Le cadenas vélo plus sûr : Kryptonite New York

©Amazon

Le Kryptonite M18-WL est un antivol en U de haute sécurité, évalué à 10/10 sur la cote de sécurité. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est également recommandé pour la protection d’une moto ou scooter.

Avantage principal : sa haute sécurité (10/10) : en acier trempé, il résiste à (presque) toutes les agressions : coupe boulon, pinces, outils tranchants, meuleuse, scie à métaux, crochetage, perçage…

Inconvénient principal : son poids (2,6 kg) et sa taille, qui peut le rendre difficile à transporter sur de longs trajets.

Le cadenas Abus Bordo Granit – Un antivol vélo pliable et son support

©Amazon

L’antivol Abus Bordo Granit X-Plus Big 6500/110 est également (auto-évalué) à 15/15 en matière de sécurité. L’antivol est en acier et la technologie Abus link-protection-shield protège efficacement des tentatives de sciage, par exemple.

Avantage principal : il est facilement transportable (et d’ailleurs, un étui à attacher à votre vélo est fourni à cet effet) et il est attachable à plus d’endroits que les cadenas en U.

L’antivol au meilleur rapport qualité-prix : leKryptonite U Evolution Mini 7

©Amazon

Plus léger et deux fois moins cher que les références plus connues, le Evolution Mini 7 offre un niveau de sécurité noté 7/10.

Avantage principal : le petit prix du cadenas et le double verrouillage, qui vous permet de protéger plus efficacement votre vélo de manière générale et d’empêcher que l’on vous vole votre roue avant, par exemple.

Désavantage : il est moins résistant que les autres marques et ne conviendra pas si vous avez un vélo haut de gamme ou si vous laissez votre vélo longtemps dans un lieu à haut risque

Comment choisir son antivol vélo ?

Si l’offre en antivols vélo est aussi importante, c’est que tous ne se valent pas. Cependant, tous ont leur utilité, selon les contextes, les budgets, la valeur du vélo à protéger. Certains antivols servent en effet de protection principale, voire unique, alors que d’autres servent de seconde protection, ou sur des temps très courts et dans des lieux parfois dangereux. Voici les critères selon lesquels il est recommandé de choisir ses antivols :

Le niveau de sécurité souhaité : dans tous les cas, si vous avez un budget illimité, choisissez le plus solide. Les entreprises spécialisées utilisent généralement une échelle de sécurité pour classer leurs produits, allant de 1 à 10. Optez pour un cadenas avec une note élevée pour dissuader les voleurs. Ce niveau de sécurité peut varier en fonction des endroits où vous attacherez votre deux-roues : si vous ne le laissez que quelques minutes sans vous éloigner, un cadenas ultra-sécurisé sera sans doute moins utile que si vous le laissez à Bruxelles, toute la nuit, dans la rue.

Les types de cadenas : il existe différents types de cadenas pour vélo, notamment les cadenas en U, les cadenas en chaîne, les cadenas pliants et les cadenas à câble. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients en termes de sécurité, de poids et de facilité d’utilisation. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et de l’endroit où vous attacherez votre vélo.

Le matériau de fabrication : vérifiez le matériau utilisé pour fabriquer le cadenas. Les cadenas en acier trempé sont généralement les plus résistants et difficiles à couper. Évitez les cadenas en aluminium ou en plastique, car ils sont souvent moins sécurisés. Cela dit, souvent, ce critère est pris en compte dans le niveau de sécurité attribué au cadenas.

La taille et le poids : assurez-vous que le cadenas est suffisamment grand pour attacher votre vélo à un point fixe, comme un poteau ou une barrière, et suffisamment solide pour ne pas être facilement brisé… Mais tout en pensant que vous allez devoir le porter en continu : les cadenas les plus sûrs sont généralement plus lourds et plus encombrants. Si vous faites du vélo pour le sport et que chaque kilo compte, par exemple, il ne faut pas oublier ce critère.

Le système de verrouillage : recherchez des mécanismes de verrouillage résistants, tels que des serrures à clé ou des serrures à combinaison. Les serrures à clé offrent généralement une meilleure sécurité, mais il est important de ne pas perdre la clé. Les serrures à combinaison peuvent être pratiques, mais assurez-vous de choisir un code difficile à deviner… et de ne pas l’oublier !

La certification externe : certains cadenas sont certifiés par des organismes indépendants pour leur niveau de sécurité. Recherchez des marques ou des certifications telles que Sold Secure, ART ou VdS pour vous assurer que le cadenas a été testé et approuvé par des experts en sécurité.

Le prix : le prix d’un cadenas pour vélo peut varier considérablement en fonction du niveau de sécurité et du type de cadenas. Nous vous recommandons de ne pas choisir le cadenas le moins cher : votre vélo doit avant tout être correctement protégé et vous le faire voler vous reviendra bien plus cher…

Une protection contre le vol supplémentaire

Pour protéger votre vélo, vous pouvez également l’enregistrer et le faire marquer : trouvez toutes les infos sur le site de la police.

Les antivols de roues et de selles de vélo

Protéger son vélo de route, son VTT ou son vélo électrique est indispensable, mais saviez-vous que vous pouviez protéger des éléments précis de votre vélo ? Par exemple, il existe des cadenas de sécurité spéciaux pour protéger votre selle de vélo ou vos roues d’une tentative de vol. Ce sont généralement des systèmes de fixation qui ne s’ouvrent que grâce à une clé à l’empreinte unique.