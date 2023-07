Est-ce une bonne affaire ?

Oui, même en solde, sur le site officiel de Levi’s, le jean 501 au plus petit prix est quand même moins cher que le prix concurrentiel que propose Amazon. C’est donc une bonne affaire !

Le pantalon Levi’s 501

Levi’s aime particulièrement vivre dans son temps, et ce pantalon ne change pas des habitudes. Ce pantalon offre un look parfait, un confort absolu et une solidité à toute épreuve (ou presque), le tout pour un prix vraiment mini. Il se porte à tout âge et peu importe la taille de son propriétaire ! Le saviez-vous ? Cette année, le jean 501 de Levi’s fêtait ses 150 ans, rien que ça ! Ce pantalon est l’un des plus célèbres et symboliques du 20è siècle et continue d’être porté, encore aujourd’hui, par de nombreuses personnes fans de mode… Et de solidité !