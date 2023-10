Les étapes de la recette

1. Préchauffez le four à 180 °C. Coupez les potirons en deux, retirez les pépins et les filaments, et badigeonnez le potiron d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel et enfournez pendant 1 heure.

2. Préparez le couscous en suivant les indications de l’emballage. Épluchez le panais et coupez-le en petits dés. Déchirez les pleurotes en morceaux.

3. Faites revenir l’échalote et l’ail dans de l’huile d’olive. Quand ils sont translucides, ajoutez le panais et les pleurotes et faites sauter brièvement. Ajoutez le couscous, les noix et le persil. Mélangez et assaisonnez de curry en poudre, poivre et sel.

4. Sortez les potirons du four et évidez la chair à la cuillère, en laissant 1 cm. Ajoutez la chair évidée au couscous. Farcissez les potirons de ce mélange, saupoudrez de chapelure et faites dorer encore 5 minutes sous le gril du four. Décorez de coriandre.

