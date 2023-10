Planter des herbes de la Saint-Jean: les conseils de notre spécialiste jardin

Au moins jusqu’au XIXe siècle dans certaines régions et divers pays d’Europe, on croyait que cueillir ces simples dites "herbes de la Saint-Jean", la veille, le matin ou le soir du solstice d’été augmentait leurs vertus protectrices. Alors que beaucoup croient que la seule herbe de la Saint-Jean est le millepertuis perforé, de nombreux écrits nous donnent d’autres exemples intéressants.

Quelques mots sur le millepertuis perforé…

De nom latin Hypericum perforatum, cette vivace, très commune dans nos régions, peut atteindre 60-80 cm de hauteur. Elle fleurit jaune de mai à septembre. Ce millepertuis aime le soleil et supporte assez bien la sécheresse. Réputée chasser les mauvais esprits (on l’appelait aussi "chasse-diable"), la plante était brûlée lors de la fête de la Saint-Jean. Fleurs et boutons floraux sont mis à macérer dans de l’huile d’olive et le tout est placé au soleil pour 4 semaines minimum. L’huile va alors prendre une teinte rouge, couleur due à l’hypéricine contenue dans les fleurs.

Après filtration, l’huile sera placée dans de petits flacons. Cette huile, connue depuis plus de 2000 ans, apaise les brûlures, les piqûres mais est aussi utilisée comme anti-inflammatoire et anti-douleur. Après application, il faudra prendre la précaution de ne pas s’exposer au soleil pendant 6 heures. Ce millepertuis se retrouve aussi en homéopathie et conseillé notamment pour les infections et blessures cutanées, le zona.

Et les autres herbes de la Saint-Jean ?

L’achillée millefeuille est un cicatrisant dont le feuillage n’est pas sans rappeler celui des fougères. Il en existe de nombreuses variétés horticoles. L’armoise commune (Artemisia vulgaris) au feuillage argenté est réputé efficace contre les états fiévreux. Le lierre terrestre (Glechoma hederacea) est comestible: jeunes feuilles et fleurs agrémentent les salades.

En infusion, il favorise la digestion, est anti-inflammatoire et cicatrisant. Au jardin il faut le mettre sous surveillance car il a de fortes tendances expansionnistes. La sauge officinale (Salvia officinalis) est bien connue et possède de multiples vertus et d’ailleurs ne dit-on pas: "Qui a la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin". La joubarbe (Sempervivum sp.) fait aussi partie des herbes de la Saint-Jean.

