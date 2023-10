Mon enfant me frappe: que faire ?

"Il ne faut pas attendre que ça fasse mal pour interdire ce geste: c’est le principe d’agresser l’autre physiquement qui doit être interdit. Car si les enfants ne savent pas où se trouvent les limites, ils vont eux-mêmes les dépasser de plus en plus et l’acte absolu est la violence physique. La pédagogie positive dans sa mauvaise version indiquait qu’il ne fallait ni punir ni sanctionner: ce qui n’a aucun sens ! Mettre des sanctions de manière bienveillante est essentiel pour le développement de l’enfant."

Un enfant ne peut pas grandir sans limite, rappelle-t-il. "Sans celles-ci, il aura des comportements transgressifs. L’enfant doit apprendre très tôt qu’il ne peut pas frapper dans notre société, que ça fait partie des lois. Vers trois ou quatre ans, l’enfant comprend très bien qu’il transgresse, via les réactions de son entourage."

Le "time out" ou la mise à l’écart temporaire

"Quand l’enfant est insupportable, qu’il crie, hurle ou frappe, le ‘time out’ ou ‘la mise à l’écart temporaire’ protège la relation et l’enfant, répond notre expert. Il vaut mieux le mettre à l’écart temporairement en lui disant: ‘Réfléchis à ce que tu fais et tu viendras me revoir dès que tu auras une proposition plus intéressante que de me frapper’. Ici, cette mise à l’écart, pour un temps limité, est vécue totalement positivement par l’enfant aussi." En cas de crise émotionnelle, le time out se justifie d’autant plus. "Il faut pouvoir lui dire: ‘Je t’aime toujours énormément mais je ne supporte pas ton comportement’ car ça ne veut pas dire qu’on est en rupture sur le plan affectif."

D’ailleurs ce time out est aussi recommandé pour les parents, qui peuvent également perdre patience. "Il vaut mieux parfois sortir et prendre l’air. La mise à l’écart de l’un ou de l’autre ou des deux est une manière de protéger la relation entre le parent et l’enfant."

Mettre au coin n’est pas la même chose

Mettre au coin un enfant est-il aussi une solution ? "Non, car le coin a ce côté humiliant puisque l’enfant est encore sous le regard des autres et entouré de stimulations ; tandis que la chambre est une zone de refuge où il va pouvoir réfléchir tranquillement et reprendre son contrôle émotionnel." Quid des jouets qui s’y trouvent ? "Aucun souci, c’est la mise à l’écart qui est importante."

"Enfin, si l’enfant explique avoir frappé quelqu’un, il est tout aussi important de lui rappeler que cela n’est pas acceptable, tout comme les insultes homophobes, racistes, etc. L’empathie doit être stimulée et encadrée par un ensemble de lois qui protègent les valeurs de la société."