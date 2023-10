Car il a trouvé en cet animal la combinaison d’un poney, d’une chèvre et d’un mouton, Gilles Bodart a opté pour l’alpaga pour entretenir son grand jardin. "Nous cherchions une solution pratique pour tondre la pelouse de notre terrain de 23 ares. L’alpaga s’est présenté à nous comme un choix sympathique ! explique ce père de famille vivant à Bouge, sur les hauteurs de Namur. Il a la taille idéale d’un poney. Il broute comme une chèvre, sans arracher le gazon mais en le coupant. Et il ne cherchera pas à sauter pour s’échapper. Il produit de la laine, comme un mouton. Mais celle-ci est encore plus chaude et plus douce !"

Livrés à domicile par l’éleveur, Marcel et Gilbert ont été adoptés par la famille Bodart en 2021. Deux gros nounours à la toison brune, un peu farouches, et qui font automatiquement sensation auprès des visiteurs de la maison. "Ils sont drôles et ont un look sympa. On les a choisis aussi pour le plaisir de les regarder." Le nombre de deux alpagas est ici adapté au terrain. "Il faut prévoir un minimum de 10 ares par alpaga pour lui permettre de brouter toute l’année."

Le logis et le couvert

Pour accueillir au mieux ces petits camélidés originaires d’Amérique du Sud, quelques préparatifs étaient requis, suivant les conseils de l’éleveur.

"Un simple abri à trois pans convient aux alpagas, qui n’aiment pas être enfermés. Ils s’y réfugient quand il pleut", explique Pol Penasse, éleveur pour L’Élevage de Héron à Couthuin. Rustique, l’alpaga exotique s’adapte à toute météo. "Rappelons qu’il vit dans le climat aride de la cordillère des Andes passant de -30 à +30 degrés Celsius. Il supporte le froid et la chaleur." Quant à la pâture, "elle doit être clôturée d’un treillis de 1m25 à 1m50 de haut, et sans électricité".

Côté alimentation, Marcel et Gilbert apprécient avant tout l’herbe fraîche, et un complément éventuel de foin. Des granulés pour alpaga sont facilement trouvables dans le commerce et peuvent aussi être ajoutés au régime. De l’eau fraîche à disposition complète le menu.

Sevré dès l’automne

En Belgique, l’animal semble connaître un succès grandissant et les élevages se multiplient. Les petits naissent au printemps, et ils sont sevrés et prêts à être adoptés dès leurs 6 mois. "Dès l’automne, nous pouvons proposer de jeunes alpagas", raconte Pol Penasse.

Mais cet animal doit-il forcément être acheté jeune ? "C’est recommandé, au risque d’hériter d’un alpaga au passé ‘douteux’qui aurait été mal éduqué et voudrait prendre la dominance sur l’humain." C’est au coup de cœur qu’un alpaga est choisi, et selon ses coloris, allant du blanc au brun foncé, en passant par le brun crème ou cassonade. Au rayon "tendance", les toisons "appaloosa", donc tachetées, et bleu sont recherchées, car plus rares. Une fois adopté, l’animal peut devenir un compagnon de vie durant 20 à 28 ans, son espérance de vie.

5 conseils pratiques

La tonte

Inévitablement, un alpaga doit être tondu, au printemps idéalement. Chaque particulier peut assurer ce soin, avec l’équipement adéquat. Ce service est souvent proposé par les éleveurs, se rendant à domicile. Lors de cette toilette, il faudra veiller à couper les ongles de l’alpaga, qui ne s’usent pas assez en prairie.

Vétérinaire et contrôle

Un alpaga nécessite peu de soins vétérinaires. Le seul médicament à prévoir une fois par an est un vermifuge, bien souvent administré en bouche lors de la tonte annuelle. Les dents de certains doivent être limées. Et comme l’alpaga est un animal de troupeau, il doit être déclaré en Belgique et répertorié annuellement via une puce d’identification.

Du savon

Chez Gilles Bodart, 7 kg de laine brute attendent d’être filés pour être transformés. Plus fine et plus dense que la laine de mouton, l’alpaga est aussi plus chaud. Avec sa compagne Marie, Gilles s’est aussi formé à faire du savon artisanal à la laine d’alpaga ! Une recette péruvienne aux douces vertus exfoliantes.

Éducation

En faire une peluche de compagnie est vivement déconseillé ! Partir en promenade avec un alpaga nécessite un apprentissage sous contrainte. "De plus, il s’agit d’enfiler correctement le licol pour ne pas oppresser ses narines", explique Pol Penasse, qui ajoute: "Un alpaga apprivoisé risque de se prendre pour l’un des nôtres. Il prendra un comportement de dominance."

Mâle ou femelle ?

L’animal grégaire n’apprécie guère la solitude et doit forcément vivre avec un congénère au minimum. Et dans une même pâture, on ne mélange pas mâle et femelle. "Prendre un couple est vivement déconseillé. Le mâle épuiserait la femelle…" Le prix d’achat d’un alpaga mâle commence à 700 €, et est doublé pour une femelle.