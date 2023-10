Le 21 octobre de 19h à 1h, Bruxelles

Faut-il encore présenter la Musée Night Fever ? La célèbre nuit des musées est de retour et s’invite dans 34 musées bruxellois. Des artistes émergents et de toutes disciplines y ont carte blanche et proposent un nouveau regard sur les collections permanentes et les expos les plus actuelles des musées en impliquant un public toujours plus enthousiaste.

Au menu ? Des concerts, des performances, des installations artistiques, et bien sûr des visites déjantées. Pour cette 16e édition, les maîtres-mots sont accessibilité, durabilité et inclusion. "Du Moyen Âge à l’IA, du thème du vêtement à celui des animaux, chaque musée offre un univers unique et une expérience différente. La dimension festive prédomine, sans transiger sur la qualité des propositions", peut-on lire sur la page de l’événement. Parmi les musées participants: le Musée de Sciences Naturelles, le Design Museum, la Maison du Roi, le Musée Belvue, le Parlamentarium, le WIELS, le Musée du Costume et de la Dentelle, et bien d’autres…

2 Au pied des géants !

Du 20 octobre au 25 août 2024, Bruxelles, Musée des sciences naturelles

Giants invite à se sentir tout petit. La nouvelle exposition du Musée des sciences naturelles nous entraîne dans un voyage dans le temps, du Paléogène au Quaternaire. On y rencontre onze animaux aux dimensions spectaculaires comme Otodus megalodon, le plus puissant des requins de tous les temps, et Gigantopithecus blacki, le singe asiatique dont la taille équivaut à trois orangs-outangs.

Sur des squelettes (presque) complets, le visiteur se met dans la peau d’un paléontologue pour mener ses propres recherches à travers des interactifs et images multimédias. Mais qui étaient ces géants ? Et quelles sont les raisons de leur extinction ? Et quelle est la destinée des géants actuels ? L’exposition est conçue pour un public familial, dès 9 ans.

3 Nuit des dragons

Du 20 octobre au 5 novembre, château de Rixensart

Parcours déambulatoire nocturne, la légende des dragons prend vie dans le parc du château de Rixensart. De scène en scène, la nuit y est épique ! Avec des effets spéciaux spectaculaires, des acrobaties audacieuses et des jeux de lumières pour transporter ses spectateurs dans une aventure fantastique: c’est la "Nuit des dragons".

4 Festival de chrysanthèmes

Du 14 au 31 octobre, Hasselt, Jardin japonais

Symbole du bonheur, et non de funérailles, les chrysanthèmes sont sacrés au Japon, où ils révèlent déjà leurs plus beaux atours en octobre lors de festivals. Chez nous, à 15 jours de la Toussaint, elles s’exposent au Jardin japonais de Hasselt, qui clôture ainsi sa saison 2023. Des milliers de fleurs y sont mises en scène par des fleuristes internationalement reconnus.

5 Lanterna magica

Du 20 octobre au 26 novembre, domaine du Château de La Hulpe

Balade-spectacle tout en lumière, Lanterna Magica entraîne ses visiteurs sur un parcours enchanteur, à l’orée du soir. Ponctuée de créatures de la forêt enchantée, d’œuvres d’art, de nature enchanteresse, de feux follets… la balade à la lueur des lanternes dévoile poétiquement l’un des plus beaux domaines du Brabant wallon. Et du 27 au 31 octobre, Halloween s’y invite !

6 Au travail !

Du 21 octobre au 10 mars 2024, Namur, Musée Félicien Rops

L’exposition Au Travail ! met en avant l’univers de l’atelier d’artistes qui s’est élaboré au cours du XIXe siècle en Belgique. L’atelier d’artiste est aujourd’hui un lieu familier dans l’imaginaire collectif. Il est présenté au travers de matériel, d’objets plastiques et littéraires, de photographies inédites… pour découvrir les coulisses et les secrets bien gardés des artistes.

7 Énergie et Habitat

Du 14 au 22 octobre, Namur expo

Batireno et Énergie & Habitat réunissent près de 130 exposants venus répondre aux nombreuses questions des visiteurs en quête de solutions pour construire, rénover et aménager ou pour réduire leur facture énergétique. Un défi toujours plus crucial ! Au menu: des conférences et ateliers pour mettre en place des trucs et astuces autour de l’auto-construction, du chauffage, des matériaux isolants…

Le week-end prochain (28 & 29 octobre)

Nuit des châteaux

Les 27 et 28 octobre, châteaux d’Houtain-le-Val et de Seneffe

À celles et ceux qui se sont déjà rêvés châtelain(e)s, parcourant les couloirs d’une grande demeure à la nuit tombée, la "Nuit des Châteaux" leur ouvre les portes de nombreux domaines en France et en Belgique. En intérieur et en extérieur, des visites guidées, des déambulations, des dégustations et des promenades racontent l’histoire de sites de prestige.

Legends

Les 27 et 28 octobre, Bruxelles, Domaine de Val Duchesse

Du Chat Botté au Fantôme de Berthe, de la Belle et la Bête au Bal des Sorcières, le spectacle-promenade féerique, Legends part à la rencontre des légendes de nos régions et d’ailleurs. Il plonge et transporte son public dans un monde magique où les légendes prennent vie au travers de spectacles rassemblant artistes, vidéo-mapping et effets spéciaux.

Le Masque de fer

Du 28 au 31 octobre, citadelle de Namur

Sur le thème de "la malédiction du masque de fer", la citadelle de Namur va frissonner au rythme de sa nouvelle balade-spectacle. Sur le site, en extérieur mais également dans des galeries souterraines, le parcours amène à suivre des personnages étranges, tirés d’un scénario librement inspiré du conte d’Alexandre Dumas Le Vicomte de Bragelonne.