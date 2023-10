Poterie "sauvage" ou "primitive" : la poterie, à la maison, avec ce qu’on a sous la main

©

Car la poterie revient au goût du jour, mais que l’accès aux cours et l’acquisition d’un four ou sa location peuvent s’avérer onéreux et décourageants, et car nombre de céramistes ignorent d’où provient la terre qu’ils travaillent et souhaitent réduire leur empreinte carbone… la céramiste Coralie Lesage a voulu remettre la pratique au cœur d’une démarche autonome et créative. Au départ de son jardin ! Ça peut surprendre. Pourtant, "la poterie sauvage, ce sont des techniques primitives mises au goût du jour, et nos ancêtres du Néolithique réussissaient des merveilles", s’exclame Coralie Lesage. Depuis qu’elle vit en ruralité, elle "cueille des argiles, coupe du bois et profite de nombreuses occasions pour cuire au feu et apprendre de chaque opportunité". Ce qui anime sa braise intérieure ? "Une quête de simplicité qui nous rappelle qu’on sait faire du beau, avec peu."

2. Terre à portée de main

L’aventure débute par une chasse à la terre, "pour utiliser des ressources naturelles, à son échelle, et raisonnablement", précise la céramiste. "L’argile a l’avantage de recouvrir une très grande partie de la surface de la planète, comme l’eau et le bois. Apprenons à nous en saisir, et ajoutons le dernier ingrédient: vous et vos 10 doigts." Chercher de l’argile, chez soi ou en balade, doit aiguiser la curiosité. Des indices dans le paysage annoncent sa présence, comme des plantes bioindicatrices. La céramiste conseille de s’aider de cartes géologiques, de toponymie sur des cartes IGN pour y trouver des lieux-dits, comme des tuileries, poteries, argilières, et autres déclinaisons. Enfin, une fois la terre récoltée, il peut être nécessaire de la filtrer pour obtenir de beaux "pains de grès".

3. Commencer par "petit"

Pour transformer sa curiosité en émerveillement sans se décourager, la céramiste ne peut que conseiller de commencer par "petit": "Débutez par de petits objets au décor élémentaire et mettez-les au feu dès que possible." Et tout le monde peut s’y essayer, sans tour de potier ! "Commencez par exemple par fabriquer de petits médaillons avec une argile trouvée dans le coin. Pourquoi pas, une fois qu’ils sont bien secs, les cuire dans les braises du barbecue ou du poêle domestique ? Au pire, ils cassent ou ne cuisent pas assez fort. Quelle qu’en soit l’issue, les sensations seront intenses et la passion aura le terreau pour germer." Bol, tasse avec anse, cache-pots, nichoirs à oiseaux… Les objets confectionnés peuvent être alimentaires ou non, imperméables ou non. Ici, pas de céramique brillante, aux couleurs vives. Simple et rustique, cette poterie pousse à "revoir ses attentes et les modes d’usages".

4. La cuisson délicate!

Cuire les créations est certainement l’étape la plus cruciale et délicate. "C’est ma partie préférée et c’est effectivement là que la tension est au sommet", commente Coralie Lesage. Un feu de bois peut suffire pour les novices. Les plus motivés peuvent creuser ou bâtir des fours, directement dans la terre ou avec des pierres réfractaires. Brasero, poubelle ou fût métallique conviennent également. Ensuite, il s’agit de veiller à la sécurité de tous, de tenir les voisins informés, de se renseigner sur la réglementation locale. "Une fois la sécurité autour du foyer assurée, il n’y a de danger que pour les poteries. Et après tout, les pots cassés du jour sont certainement les fondations de nos prochains chefs-d’œuvre." Toute une philosophie !

5. Guide et "Résiliences"

Les techniques de Coralie Lesage sont simples et permettent aux débutants de se lancer. Les céramistes amateurs ou professionnels y renouent avec des gestes remontant à la préhistoire, tout en faisant une poterie la plus écologique possible… Un aspect souvent négligé dans les formations. Dans son nouveau livre dédié à la poterie sauvage, l’auteure présente différents types de fours faciles à fabriquer ainsi que des instructions claires pour apprendre le modelage d’objets utiles et beaux. Joliment illustré par l’auteure elle-même, le livre intègre la très belle collection "Résiliences" des éditions Ulmer, qui propose des guides d’art de vivre avec la nature en source d’inspiration.

"Faire sa poterie dans son jardin", Coralie Lesage, éd. Ulmer, 2023, 126 p.