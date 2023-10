Question jardin : peut-on cultiver des kakis en Belgique ? La réponse de notre spécialiste

Avec les étés chauds et de plus en plus secs, certains fruitiers souffrent du manque d’eau, comme les cerisiers par exemple. Par contre, il est possible d’insérer dans nos vergers un plaqueminier, mieux connu sous le nom de "kaki". De nom latin Diospyros kaki, ce petit arbre apportera un plus indéniable au jardin fruitier.

Beau et productif

Le plaqueminier est originaire d’Extrême-Orient et ses fruits, les kakis ou plaquemines, font partie des fruits préférés des Chinois, des Japonais et des Coréens pour ne citer qu’eux. De la famille des Ébénacées, ce petit arbre ne dépasse guère les 6 à 10 m, mais sa croissance est relativement lente. Les fruits sont consommés uniquement quand ils sont bien mûrs, et chez nous après une petite gelée (comme pour les nèfles). Quand ils ne sont pas à maturité ils sont astringents ce qui n’est pas très agréable. Les feuilles du plaqueminier sont d’un vert foncé luisant et à l’automne elles virent au rouge. La rusticité de ce fruitier est bonne puisqu’il supporte des températures froides de -12 jusqu’à -15 °C. Du point de vue du sol, il marque une nette préférence pour les terres profondes, riches en humus et bien drainées. Une exposition ensoleillée est préférable tandis qu’une situation abritée des vents froids du nord et de l’est est conseillée. Pour une production abondante il est nécessaire de planter un sujet femelle et un sujet mâle.

"Fuyu", une variété très intéressante

Si vous ne possédez qu’un petit verger, vous pourrez orienter votre choix vers le Diospyros kaki "Fuyu". Cette variété ne dépasse pas les 5-6 m de hauteur et il ne sera pas nécessaire de planter un pied mâle et un pied femelle puisque ce plaqueminier est autofertile. La floraison a lieu en mai-juin ce qui le protège des gelées printanières. Les fleurs sont d’un blanc jaunâtre et passent parfois inaperçues sauf pour les insectes pollinisateurs. Les fruits sont aplatis et contrairement à l’espèce type ils peuvent être croqués comme une pomme dès le mois d’octobre, d’où l’autre nom du "Fuyu" qui est le kaki-pomme. Pas besoin donc d’attendre qu’ils soient blets pour les déguster ! Mais si vous attendez l’effet de la première gelée, ces kakis-pommes deviendront plus sucrés. Pensez à lui pour vos futures plantations !

