On a testé le resto Linéa à Spa : le chef nous montre en vidéo comment cuisiner les pâtes comme un pro

"J’avais envie d’ouvrir un restaurant convivial, d’où le mot brasserie, où on ait envie de revenir. Je voulais appliquer les mêmes techniques que j’utilisais avant, mais sur une cuisine plus généreuse, explique le chef Frederic Scavone, Liégeois d’origine sicilienne, qui s’est fait un nom avec le Pontecino à Chênée. Mon objectif est de faire voyager le client et de faire vivre la tradition italienne, avec des techniques un peu plus modernes au besoin. "Et pour démarrer ce voyage en Italie, il suffit de s’arrêter avenue des lanciers, à la Villa les Érables, une maison de maître de 1880 rénovée avec beaucoup de goût par le couple, qui a réussi à garder toute son authenticité.

À la carte ou au menu

À la carte, on retrouve notamment des antipasti à partager (panzerotto, burrata di bufala, crevettes en kadaïf sauce rémoulade, polpo e salsa di patate), suivi d’entrées comme le vitello tonnato, le carpaccio de wagyu ou le thon rouge. Ensuite, reste à choisir entre un généreux plat de pâtes comme les pappardelles ragù ou les fettucine aux 5 tomates ou des plats plus classiques dont la classique et fondante milanaise ou le filet pur de bœuf gorgonzola… Tout est fait maison, évidemment, des pâtes fraîches (voir ses conseils en vidéo) à la glace, avec des produits venant aussi bien d’Italie que d’à côté.

Pour découvrir toute la complexité de sa cuisine, le chef propose aussi un "menu découverte Linéa" en cinq services, sans oublier les mises en bouche. "Ici, c’est plus gastronomique, c’est mon petit jardin que je me suis gardé pour continuer à pouvoir m’exprimer. Je remercie d’ailleurs mes cuisiniers de me suivre (rires)." Si certains classiques ne bougent pas, le menu change environ tous les deux mois, selon les envies, sensations du chef et la saison. Un menu végétarien est aussi possible sur demande.

Avec une capacité de 60 couverts, le restaurant se décline en deux salles, l’une avec ses belles boiseries d’époque, l’autre plus moderne où on aperçoit les cuisiniers s’activer derrière la verrière de la cuisine semi-ouverte ; et puis, il y a la grande terrasse qui nous fait déjà de l’œil pour le printemps prochain. C’est Sandra qui mène ses équipes, avec un service sympathique et attentif ; elle conseille sur demande, très judicieusement, le vin (italien, toujours !) à accorder avec le plat. Pour prolonger le voyage, quatre chambres doubles sont également proposées à l’étage. En quittant les lieux, on sait déjà qu’on y reviendra vite – pas étonnant qu’il soit recommandé au guide Michelin !

Infos: Ouvert du jeudi au lundi, midi et soir (sauf le samedi midi) Prix: entre 17 et 35 € le plat ; 58 € le menu découverte Linéa. 087 70 50 43 www.linea.restaurant