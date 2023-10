Mode : le style gothique est de retour, comment l’adopter ?

Un retour qui n’est d’ailleurs pas étranger au véritable succès d’audience qu’a rencontré la série Mercredi, réalisée par Tim Burton et dont la première saison a été diffusée sur Netflix dès le mois de novembre 2022. Et surtout à l’engouement suscité par celle qui interprète avec brio l’aînée des enfants de la famille Adams. Sans aucun doute, Jenna Ortega a su montrer une nouvelle face du gothique: un gothique réinterprété, résolument plus moderne, et inspirant !

Le goth 2.0.

Plus lisse que son grand frère des années 2000, moins excentrique aussi, le goth 2.0. comme on l’appelle se veut aussi plus accessible. Il n’en conserve pas moins toute l’audace et la sophistication qui font la particularité de ce look. Il vient puiser dans les éléments classiques du gothique et le marie à des touches modernes pour créer une fascinante esthétique et nous donner des allures de beauté mystérieuse.

Aussi, le noir, quoique toujours omniprésent, est rejoint par le bordeaux, le violet profond, le vert bouteille ou encore le bleu nuit. Tandis que les indispensables renvoient à un côté précieux, luxueux pour éviter de tomber dans une quelconque caricature qui nous donnerait l’air déguisé. Cuir, velours, soie et satin, on cherche des pièces conçues exclusivement dans des matières nobles.

La dentelle et la broderie viennent pour leur part apporter une touche de romantisme et de sensualité à cette tendance, de prime abord, plutôt sombre.

Adopter la tendance

L’idée de la mode gothique revisitée? Amener de la sophistication et une certaine dose d’originalité à ses looks du quotidien. ©Mauro Rodrigues - stock.adobe.com

Pour adopter la tendance goth 2.0., deux options s’offrent à vous: y aller franchement, sans concession, ou plutôt miser sur davantage de subtilité.

Dans le premier cas, on n’hésitera pas à opter pour un total look qui mêle les pièces phares du gothique. Silhouettes amples et évasées avec robes ou jupes longues et fluides, ou pantalons larges, assortis de manteaux ou vestes descendant sous le niveau du genou, et ajustés à la taille, pourquoi pas avec des épaules marquées. Pour le haut, on se dirigera vers des blouses aux cols montants, sculptées par les dentelles et les broderies, avec des manches bouffantes. Les pulls et gilets à capuche sont aussi de la partie.

Dans le second cas, si on ne veut qu’apporter une touche gothique à son look, on ne choisira que l’un des éléments précités pour l’associer à une pièce beaucoup plus basique et classique. Ou l’on fera le choix d’un accessoire… Ceintures larges en cuir, bottes aux talons épais, bijoux en argent d’inspiration victorienne, sacs à main bijoux ou ornés de chaînes, chapeaux et gants longs, vous avez l’embarras du choix pour adopter la tendance selon votre style. En gardant une chose à l’esprit, toujours: amener de la sophistication et une certaine dose d’originalité à ses looks du quotidien.

Le maquillage sur la même lignée

Le goth 2.0 ne s’immisce pas que dans la garde-robe. Le maquillage aussi a décidé de surfer sur la tendance.

Dans le maquillage gothique, le teint, lui, reste au second plan, avec peu de couleurs. ©Evgeniya Fedorova - stock.adobe.com

Comment apporter une touche gothique à son maquillage sans avoir l’air de participer à un grand défilé d’Halloween ? Comme toujours, en réussissant un exercice d’équilibriste qui tend à doser, justement, l’inspiration ! Aussi, si on opte pour une bouche gothique, on évitera de trop charger les yeux, et inversement. Attention, on veillera toutefois à ces deux éléments du visage, sans délaisser complètement l’un ou l’autre.

Pour les lèvres, on privilégiera des teintes sombres comme le bordeaux, le brun ou même le noir pour les plus audacieuses. Pour les yeux, le regard charbonneux sera du plus bel effet, avec un smokey eye noir ou gris, ou en soulignant de khôl noir la muqueuse. Pour apporter un peu de lumière, n’hésitez pas à appliquer des fards à paupières métallisés ou chromés. Le teint, lui, reste au second plan, avec peu de couleurs. Une touche de blush sera toutefois appréciée pour dynamiser l’ensemble du visage et lui redonner vie.