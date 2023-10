Le houblon ne sert pas que pour la bière! On peut aussi l’utiliser dans les cosmétiques...

LIRE AUSSI | Bières belges : des brasseurs de plus en plus tournés vers le circuit court et les produits locaux

Frédéric Warzée, cosmétologue, est sceptique quant aux réels bienfaits d’un bain de bière pour la peau. En revanche, il confirme les propriétés apaisantes du houblon. "On l’utilise depuis le Moyen Âge comme plante médicinale car il contient effectivement des substances qui agissent comme anti-inflammatoire. Il a aussi des propriétés antibactériennes. " Les cosmétiques contenant de l’extrait de cônes de houblon sont donc indiqués pour les peaux jeunes. Ce sont généralement des crèmes qu’on utilise quotidiennement pour apaiser la peau.

Du houblon séché comme exfoliant

Les effets du houblon comme antioxydant sont, par contre, moins avérés. Frédéric Warzée ne connaît aucune étude validant les crèmes antirides ou antivieillissement aux extraits de houblon. "Mais, nuance-t-il, une marque de cosmétique qui prête certaines propriétés à ses produits doit montrer la preuve de leur efficacité. " Même chose pour les savons exfoliants au houblon séché. "Ils auront probablement des effets assez doux et le houblon est peut-être intéressant pour remplacer les microbilles en plastique, désormais interdites dans les exfoliants."

Une plante locale intéressante à exploiter

Le cosmétologue voit donc des avantages à l’utilisation du houblon en cosmétique. "C’est une plante cultivée chez nous. C’est toujours intéressant d’exploiter des ingrédients locaux, car on limitera notamment les transports."

Il voit également une autre propriété du houblon à utiliser en cosmétique. "Une équipe de recherche de la Haute École Louvain en Hainaut étudie en ce moment la mise au point d’un extrait de houblon concentré qui pourrait être utilisé comme biocide (conservateur) en cosmétique. " Il est en effet important de développer de nouveaux conservateurs car la liste est de plus en plus réduite. À force d’utiliser tout le temps les mêmes substances, on augmente le risque d’allergie.

Une alternative aux asperges

Certains chefs récoltent les jeunes pousses de houblon qui ressemblent à des pousses de soja. Ils les font revenir dans du beurre pour les incorporer à une omelette ou pour agrémenter un risotto, comme on le fait avec des asperges, par exemple. ©Comugnero Silvana - stock.adobe.

Le houblon, ses cônes plus précisément, est principalement utilisé pour faire de labière. Mais on peut aussi retrouver cette grande plante grimpante dans des casseroles. Certains chefs récoltent les jeunes pousses qui ressemblent à des pousses de soja. Ils les font revenir dans du beurre pour les incorporer à une omelette ou pour agrémenter un risotto, comme on le fait avec des asperges, par exemple.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces jeunes pousses ne sont pas excessivement amères. Elles sont plutôt fruitées, croquantes et légèrement fibreuses. Leur goût se rapproche de celui du chicon, l’amertume en moins. Ces fantaisies ont cependant un coût, car la production est rare. On surnomme d’ailleurs les jets de houblon "les truffes du nord."

Toujours dans le domaine de l’alimentation, on trouve en Belgique, là où on cultive la plante, la hommelknopje de Poperinge, une praline en forme de cône de houblon au goût surprenant de bière et de houblon.

Dans les saveurs sucrées, le houblon est aussi parfois utilisé pour apporter une note d’amertume à de la crème glacée, comme l’a démontré la cheffe Jessica Préalpato. Il existe aussi de la liqueur de houblon qu’on utilise pour aromatiser le lait et la crème quand on prépare une crème anglaise.

Dans un registre plus classique, on utilise aussi le houblon en infusion pour favoriser le sommeil. Mais attention, la boisson sera très amère. Mieux vaut donc la consommer froide, en ajoutant du miel ou du sucre.

La même préparation de houblon séché peut servir à faire de la gelée. Il suffit de l’agrémenter de sucre et de pectine. On peut aussi s’en servir de bouillon qui servira à pocher des légumes ou à monter une sauce.

Du malt en boulangerie

Le malt n’est en fin de compte qu’une céréale, de l’orge, qui a subi divers traitements, notamment une cuisson, pour qu’elle dégage tous ses arômes. ©Evgeniy Kalinovskiy - stock.adob

Le malt n’est en fin de compte qu’une céréale, de l’orge, qui a subi divers traitements, notamment une cuisson, pour qu’elle dégage tous ses arômes. On l’utilise en boulangerie pour obtenir une croûte plus croustillante. Il existe aussi du sirop de malt d’orge, un édulcorant à la texture brun foncé et collante, proche de la mélasse, moins sucré que le sucre de canne.

Parmi les aliments les plus connus qui contiennent du malt, on peut citer les Maltesers, ces petites billes croustillantes au chocolat. Ou l’Ovomaltine, une poudre composée de malt d’orge, de lait écrémé, de cacao et de levure. Riche en fibres, minéraux comme le phosphore et le magnésium, le malt est indiqué pour les personnes souffrant de problèmes intestinaux.