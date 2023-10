Bières belges : des brasseurs de plus en plus tournés vers le circuit court et les produits locaux

LIRE AUSSI | Le houblon ne sert pas que pour la bière! On peut aussi l’utiliser dans les cosmétiques...

On dénombre seulement une vingtaine de producteurs de houblon, principalement situés en Flandre occidentale, du côté de Poperinge. "Historiquement, la Belgique a toujours beaucoup exporté son houblon, confirme Kevin Lhoest, zythologue chez Hoptimalt. C’est une plante qui convient à notre climat et qui repousse chaque année, mais c’est assez compliqué à cultiver car c’est une plante grimpante qui nécessite l’installation de câbles auxquels elle va s’accrocher. "

En plus de cela, les cônes de houblon sont extrêmement sensibles à la lumière, à l’humidité et doivent être séchés rapidement et transformés en pellets pour pouvoir être conservés. Les houblonnières doivent pour cela investir dans des presses à froid, ce qui représente un budget important au moment de se lancer.

Une terre de malterie

En revanche, la Belgique a longtemps été un pays producteur de céréales. On y cultivait notamment de l’orge brassicole avec lequel on obtient le malt. Boortmalt, la plus grande malterie du monde, se trouve d’ailleurs chez nous. Avec l’évolution de l’agriculture, la culture d’orge brassicole a cependant été peu à peu abandonnée.

"Cela demande beaucoup de terrain, ce n’était pas rentable, donc ça a progressivement été délaissé ", explique Kevin Lhoest. Les malteries belges ont donc pris l’habitude d’importer l’orge. Selon le Carah (l’ASBL des services agricoles de la Province du Hainaut) moins de 4% de l’orge traité dans les malteries wallonnes provient de chez nous. Mais le vent est en train de tourner.

Un retour vers le local

Depuis quelques années, on sent en effet une volonté de favoriser le circuit court dans le monde brassicole. "Certains brasseurs essayent de se fournir le plus possible chez des producteurs locaux. "

Un plan stratégique a d’ailleurs été mis en place pour relancer la production d’orge brassicole en région wallonne. Il s’étend sur une période de dix ans (de 2017 à 2027) et tente de reconnecter l’ensemble des acteurs de la filière: le producteur, le négociant-stockeur, le malteur et le brasseur, pour assurer un prix juste.

Dans ce cadre, différents essais et comparaisons de variétés d’orge ainsi que leurs aptitudes à résister au climat belge ont été lancés par le Carah. La bière est donc bien partie pour devenir de plus en plus belge.

Repérez le logo

Lancé en septembre 2011, le logo "Houblon belge" assure au consommateur une bière brassée avec au moins 50% de houblon issu de notre pays. Depuis 2017 il existe aussi une variante: le logo d’or qui garantit une bière brassée avec 100% de houblon belge. La majorité des brasseries possédant ces logos se situent en Flandre. En Wallonie, la brasserie de Lonsees à Gembloux, la microbrasserie Choulotte à Trazegnies, John Martin NV à Genval, la brasserie Libertas Gentis à Liège possèdent, entre autres, ce logo. La brasserie des légendes, la brasserie Le Goupil ou la brasserie l’Étrier utilisent quant à elles 50% de houblon belge.

Lancé en septembre 2011, le logo "Houblon belge" assure au consommateur une bière brassée avec au moins 50% de houblon issu de notre pays. ©

Un malt d’un genre nouveau

Pour faire une bière, il faut quatre ingrédients principaux: de l’eau, des levures, du houblon et du malt. ©romaset - stock.adobe.com

Pour faire une bière, il faut quatre ingrédients principaux : de l’eau, des levures, du houblon et du malt. On peut ensuite y ajouter des adjuvants (du miel, des fruits, des céréales...) pour obtenir des goûts différents. Les types et la quantité de houblon et de malt influencent aussi les saveurs.

Pour le moment, les brasseurs jouent beaucoup avec le houblon et ses divers degrés d’amertume (les fameuses IPA très houblonnées). Ils peuvent maintenant également s’amuser avec le malt. La société Belgomalt propose ainsi du malt infusé. Grâce à une technique utilisée au moment du maltage, ce dernier est aromatisé à la sauge et au thym ou à la lavande et aux agrumes. "Les brasseurs peuvent tester de nouvelles saveurs sans risquer d’introduire des infections puisque les épices sont déjà présentes dans le malt ", explique le zythologue Kevin Lhoest.

Du tourisme houblonné

Le houblon belge est principalement produit à Poperinge, en Flandre occidentale. ©peter - stock.adobe.com

Le houblon belge est principalement produit à Poperinge, en Flandre occidentale. Il est donc assez naturel qu’on y trouve le Hopmuseum, le musée du houblon. Ouvert de fin février à fin novembre et pendant les vacances de Noël, il fait découvrir les origines de la plante, le cycle de production, la cueillette et diverses applications du houblon.

La région dispose également d’un réseau de promenades à faire à pied, à vélo ou en voiture. Un itinéraire cyclo touristique (46,5 ou 38km) propose par exemple de se promener le long des champs de houblon, en s’arrêtant de temps à autre dans une brasserie, en passant par Ypres.