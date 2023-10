L’Andalousie authentique, loin foules et de l’agitation 000de Torremolinos

La Costa del Sol, en province de Malaga, a une réputation controversée de tourisme de masse. Pourtant, il n’y a pas là que Torremolinos à l’animation populaire vantée en son temps par le chanteur Stellla. À l’est de cette province, la petite région de l’Axarquia garde son charme traditionnel et protège ses villages pittoresques à l’architecture inspirée de la période mauresque. Certes, l’été attire en masse les touristes, mais c’est en d’autres saisons que l’on apprécie le plus cette douceur de vivre andalouse à nulle autre pareille. Des rues étroites et pentues, bordées de maisons blanches aux portes colorées, aux fenêtres ornées de fleurs et de grilles en fer forgé, des petites places ombragées par les oliviers et rafraîchies par des fontaines délicatement ouvragées respirent la sérénité. Ses 31 villages, pour la plupart accrochés aux coteaux des collines, présentent au détour de leurs ruelles de jolis belvédères d’où l’on peut admirer les montagnes qui filent vers la mer Méditerranée. Leurs flancs tapissés d’oliviers, de vignes, d’amandiers, de manguiers et d’avocatiers forment de belles suggestions d’exploration. Des itinéraires thématiques y sont balisés, à emprunter en voiture ou, pour les sportifs, à vélo. On y suit ainsi la route du mudéjar, entre les charmants villanges de Canilla de Aceituno et Arenas, en passant par de petits villages pittoresques où d’antiques minarets et portes mauresques rappellent l’occupation arabe. Les routes de l’avocat, du raisin moscatel -la spécialité de cette région présente dans de nombreuses recettes- ou du vin permettent de visiter des exploitations agricoles locales et déguster le fruit de leurs cultures. Les randonneurs trouveront en Axarquia, dans le parc naturel des sierras de Tejeda, Almijara et Alhama, de quoi assouvir leurs envies d’exploration d’une autre Andalousie, plus verte et moins impactée par l’agriculture intensive que la côte méditerranéenne.