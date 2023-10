Votre enfant veut "tout et tout de suite" : testez l’expérience des deux bonbons

"Les enfants fonctionnent dans le temps présent et l’immédiateté ; ils ne perçoivent pas la notion de temps, si ce n’est via la variation de lumière sur la journée ou des moments d’activités simples (manger, faire une sieste…) "

C’est seulement à partir de 4 ans que les petits commencent à appréhender cette notion du temps, sur des délais encore courts et limités, précise-il. "Ce n’est pas toujours évident de faire face à l’impatience des enfants et les parents peuvent eux-mêmes perdre patience ; les enfants sont aussi leur reflet."

Alors, que faire pour travailler leur patience ? "Il faut d’abord leur expliquer pourquoi ils ne peuvent pas obtenir tout, tout de suite, et leur permettre de faire la distinction entre les besoins et les désirs. Car si on répond aux besoins (vitaux) dans un délai très court car c’est nécessaire, les désirs ne sont pas toujours essentiels et nécessitent parfois aussi des délais plus longs - pour des questions pratiques, liées au temps, à l’accessibilité…" Et s’il doit attendre sans rien faire quelques minutes, ce n’est pas grave: bien au contraire. "Souvent les parents veulent combler tous les temps morts de l’enfant pour qu’il ne s’ennuie pas, alors que justement un enfant qui s’ennuie va se mettre à penser et à se confronter à ce sentiment d’impatience. Le fait de s’ennuyer est intéressant car ça permet de devenir créatif."

Faites appel à son imagination

Plus concrètement, la meilleure façon d’apprendre la patience est de façon ludique, à travers le jeu en fonction des situations. Vous êtes dans une file au supermarché et il n’en peut plus d’attendre ? "Proposez-lui d’imaginer des activités pour patienter. Le fait de commencer à réfléchir va lui permettre de différer tout cela dans la temporalité. Il faut jouer sur l’imagination." Votre enfant est du genre à abandonner une activité (comme un dessin) après trois minutes ? Ajoutez-lui une difficulté en plus, de nouveaux paramètres, sur le ton du défi.

Pour l’aider à se repérer dans le temps, un dessin d’une horloge avec des dessins représentant le moment du dîner, du brossage de dents et du lit peuvent aider, en attendant qu’il apprenne à lire l’heure. "À la place de dire: “ on mange dans 15 minutes ” ; on peut lui dire “ quand la fumée sortira de la casserole, on passera presque à table ”."

Un dernier conseil pour les parents ? "Préserver les enfants de tout ce qui les habitue à l’instantanéité comme les appareils électroniques, tablettes, téléphones. Je dis toujours que la télévision ce n’est pas avant 6 ans dans l’idéal, 30 minutes maximum ; une tablette pas avant 9 ans."

L’expérience des deux bonbons

Enfin, l’expérience des deux bonbons permet de déterminer comment l’enfant se positionne par rapport à son plaisir (l’immédiat ou le différé) et au rapport gain/perte. Concrètement, elle consiste à proposer à l’enfant de choisir entre recevoir un bonbon tout de suite ou deux demain. Conclusion ? "On constate que les enfants capables de différer le plaisir dans le temps réussissent, statistiquement, un peu mieux dans la vie que les autres et sont moins sujets à développer certains comportements addictifs, compulsifs ou nocifs - même si ce n’est pas déterminant puisque bien d’autres facteurs rentrent en compte!"