La nature révèle ses plus beaux clichés au Festival international Nature Namur durant dix jours, dans le cœur historique de Namur, au Delta. Pour cette 29e édition, une espèce est mise à l’honneur: le loup. Présent dans les films (56 au total), les expositions et les débats (au nombre de 21), plus que jamais, le loup fascine autant qu’il nous intrigue. Il est partout dans ce festival, qui rappelle que trois meutes sont désormais installées dans notre région, discrètement. Car le terrain avait été préparé, évitant au mieux les frictions entre notre espèce et le retour de ces prédateurs. Au cœur de la Citadelle, 23 expositions photos sont à découvrir en intérieur et en extérieur dont le Concours Photos du Festival international Nature Namur. Enfin, chaque jour, des initiations à la photographie nature, une trentaine de balades nature thématiques, des séances animées pour les familles, un jeu de piste pour les enfants, des conférences et rencontres avec le Cercle des Naturalistes de Belgique, etc., complètent le programme mettant cette année la haie à l’honneur.

www.festivalnaturenamur.be

2. Week-end du Bois - En Wallonie - Les 13, 14 et 15 octobre

Bûcherons, guides nature, menuisiers, cuisiniers, photographes et musiciens ont concocté le menu du Week-end du Bois pour partager leur passion et leur engagement pour leur forêt. Dévoilant 1001 facettes de la nature et des trésors du bois, les bois et forêts des cinq provinces de Wallonie accueillent les promeneurs et tous les curieux. L’occasion d’apprendre à débarder soi-même avec un cheval, sculpter des œuvres d’art à la tronçonneuse, fabriquer du papier, visiter les coulisses de scieries, s’initier à la vannerie... Mais aussi de visiter une réserve de graines forestières unique, de s’adonner à de l’escalade arboricole, et de marcher pieds nus dans des parcours de feuillage.

www.leweekenddubois.com

3. Photo Days - Brussels Expo, Heysel - Du 14 au 16 octobre, de 10h à 18h

Dédié au secteur de la photographie, de la vidéo et de la formation de l’image, le salon Photo Days immerge ses visiteurs dans l’univers technique et artistique de la photo. Novices, amateurs et professionnels peuvent y tester les dernières innovations, s’initier ou se perfectionner aux différentes techniques.

www.photodays.be

4. Nuit de l’Obscurité - En Wallonie et à Bruxelles - Le 14 octobre

Tandis que l’éclairage public s’éteint dans une vingtaine de communes, balades guidées, observations commentées du ciel et autres activités nocturnes mettent un coup de projecteur sur la beauté de l’obscurité, la problématique de la pollution lumineuse et du gaspillage d’énergie lié aux éclairages pas toujours bien adaptés. C’est la Nuit de l’Obscurité!

Liste des activités par région: www.ascen.be

5. Festival des plantes - Namur, château de Beez - Les 14 et 15 octobre, de 10h à 18h

Sis dans un parc à l’anglaise avec des hêtres majestueux, le château de Beez offre un cadre idyllique pour son Festival des plantes. Soixante exposants, pépiniéristes spécialisés et réputés, venus des quatre coins du pays et de l’étranger y livrent leurs conseils lors de conférences, dans des stands chargés de variétés végétales pour aménager et enrichir son jardin.

www.chateaudebeez.be

6. I Love Science - Bruxelles, Tour & Taxis - Du 13 au 15 octobre

Comme une grande fête de découvertes sur les sciences et la technologie, le festival "I Love Science" se remplit d’expériences rigolotes, de laboratoires secrets, de spectacles et ateliers amusants pour la jeunesse. L’occasion d’apprendre, de la magie de la chimie au mystère du codage, en passant par les étoiles et les robots sympas. Gratuit.

www.ilovescience.brussels

7. Foire aux pommes - Aquascope de Virelles - Les 14 et 15 octobre, de 10h à 18h

De toutes formes et de tous les goûts, les pommes se déclinent en ateliers de pressage, en dégustations, en expositions. Une vingtaine de variétés différentes sont proposées à la vente sur le marché et peuvent être croquées avant l’achat. Côté jardin, les spécialistes conseillent sur la plantation et la taille, et analysent même des échantillons pour identifier les variétés de particuliers qui s’interrogent.

www.aquascope.be