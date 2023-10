LA MINUTE PARENTS | Quand les parents se séparent: "L’enfant est concerné mais ne doit pas être impliqué" (vidéo)

L’expert alerte sur le risque de tomber dans l’autoaliénation parentale. "L’enfant aura naturellement tendance à prendre le parti du parent qui, à ses yeux, souffre le plus et donc, à rejeter l’autre, à se mutiler d’une partie de ses parents qui est pourtant nécessaire à son développement. Il est donc essentiel de préserver les liens et de les rendre disponibles."

"Ne pas le prendre à témoin"

Le pédopsychologue invite ainsi à tenir l’enfant à l’écart du processus de séparation. "La séparation le concerne mais ne doit pas l’impliquer. L’enfant n’a pas à être pris à témoin, à parti dans les histoires entre les parents. C’est l’impliquer dans une pièce dans laquelle il n’a pas de rôle à jouer."

Tenir l’enfant à l’écart ne signifie cependant pas le mettre de côté. Il peut observer, regarder, avoir un avis mais les parents ne doivent pas le solliciter pour prendre des décisions, faire des choix. "On peut par contre lui demander ce qu’il ressent, parler de ses émotions et comment aménager les choses pour que ce soit le moins problématique pour lui. Et il ne faut surtout jamais utiliser les émotions de l’enfant au profit d’un parent."

