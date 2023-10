Et toi ? T’as déjà "stalker" quelqu’un ? Sur le web, nous sommes tous espionnés et espionneurs

L’estime de soi

"Au-delà de la curiosité, c’est toujours lié à l’estime de soi et à la confiance en soi, commente Marie-Laure Holtgen, autrice et conférencière sur la violence psychologique, du Brabant Flamand. On a toujours tendance à se comparer en se disant que notre trajectoire de vie n’est pas si nulle que celle de notre voisin. C’est une manière de se rassurer en se disant:"Je ne suis pas la seule, je suis normale, je suis dans le timing et la statistique…" Et si cette pratique peut être "un levier positif", elle peut aussi nous déstabiliser et nous mener "plus bas que terre", dit-elle.

"Dans un contexte de curiosité, c’est tout à fait normal. Mais l’admiration chez certains peut se transformer en jalousie et en envie." Alors qu’on est nombreux à exposer nos vies sur les réseaux sociaux, son côté "voyeurisme" n’a rien d’anodin et peut être dangereux psychologiquement, explique-t-elle. Ca peut, par exemple, être le cas en cas de séparation difficile, où l’ex ne peut s’empêcher d’aller voir les publications de son ancien amour, par jalousie ou obsession (voir notre témoignage ci-contre). Mais le stalking en ligne a finalement plusieurs visages, certaines personnes sont aussi obnubilées par des célébrités et influenceurs. "Il y a ces comptes où on nous vend du rêve, où les influenceurs ont un corps parfait, sont des wonderwomen et savent tout gérer: ça peut mettre une charge mentale supplémentaire pour certains qui se diraient qu’ils ne sont pas à la hauteur - alors qu’on ne comprend pas toujours que les photos sont retouchées ou font partie d’un projet business qu’on vend derrière."

Attention à ne pas tomber dans l’obsession

Mais quand peut-on parler d’addiction ? "Quand vraiment on ne peut pas s’empêcher d’aller voir si la personne n’a pas mis une nouvelle publication. Le danger c’est quand on a vraiment besoin de ça, qu’on n’attend que ça de sa journée et qu’on prend plus de temps à regarder ce que l’autre fait au détriment de sa vie de famille, professionnelle." Que faire pour arrêter ? "S’en rendre compte est une super-étape. Mais il n’y a pas 10 000 solutions, il faut alors limiter un maximum son utilisation des réseaux sociaux."

Obsesion, cyberharcèlement : attention aux dérives

Certains vacillent dans l’addiction et, pire, dans le cyberharcèlement, punissable légalement. ©David Pereiras - stock.adobe.com

S’il est possible de "stalker" gentiment en toute discrétion (en évitant d’aimer une publication par inadvertance), certains vacillent dans l’addiction et, pire, dans le cyberharcèlement, punissable légalement, rappelle la coach de vie spécialisée dans les post-relations toxiques, qui en a fait elle-même les frais dernièrement via Youtube. "Ils ne se contentent plus de regarder mais commentent énormément les publications pour montrer qu’ils existent, qu’ils sont là." Ces personnes, les "trolls" comme on les appelle en argot internet, initient volontairement des polémiques, généralement négatives, sur les forums de discussion et réseaux sociaux. Il y a plusieurs niveaux évidemment, mais les "trolls" les plus féroces sont souvent des stalkers en puissance. "Généralement, ces trolls qui se transforment en harceleurs le font car ils ressentent un malaise. Ils se sentent tout puissants et intraçables derrière leur écran - ce qu’ils ne sont pas. D’ailleurs, il ne faut pas croire que ces personnes n’ont pas fait d’études, au contraire on constate que le profil du troll est fort varié." Que faire si on en fait les frais ? "Les bloquer, directement. Ça ne sert à rien de rentrer dans leur jeu car rentrer dans le dialogue leur donne de l’importance. Ces gens recherchent de l’attention pour pouvoir bousiller l’estime de leur victime, et par la même occasion entraîner d’autres"haters"avec eux sur les réseaux sociaux". - Par "haters", de l’anglais "hate" (haine ou détester), comprenez des groupes de personnes qui, généralement en raison d’un conflit d’opinions, passent leur temps à dénigrer des personnes en ligne (souvent des célébrités).Et d’indiquer qu’il est alors essentiel de signaler cette personne au réseau social en question afin que le compte soit bloqué - même si celle-ci risque bien de revenir à la charge via un nouveau compte…