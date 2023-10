Tu t’es peut-être déjà rendu compte que lorsqu’on monte en haut d’une montagne, il vaut mieux mettre un pull, car la température est plus basse. Arthur se demande pourquoi, puisqu’on est pourtant plus proche du Soleil. Nous lui avons expliqué que, vu la distance qui nous sépare du Soleil, ce ne sont pas les quelques milliers de mètres de plus, en haut d’une montagne, qui pouvaient faire une différence. Par contre, cette baisse de température en altitude peut s’expliquer par une série de facteurs. Découvre-les dans notre vidéo.

