Une détox made in Belgium pour bien débuter l’automne : nos conseils

Ces toxines ont tendance à ralentir l’organisme. Aussi, les cures détox consistent à consommer des aliments et des antioxydants avec un faible index glycémique, afin de stimuler certains organes. Nous possédons dans le corps différents organes émonctoires, autrement dit qui contribuent à l’élimination de ces déchets. On peut notamment citer la peau, le foie, le système digestif, les reins et la vessie. Ils agissent chacun à leur niveau et permettent d’éliminer différents éléments de notre organisme. Le foie se charge par exemple de l’alcool, les reins filtrent l’eau, tandis que la peau élimine les toxines via la transpiration. Dans le cas d’une cure détox, on s’intéresse plus particulièrement au rôle de la vessie ainsi qu’à celui du système digestif. De fait, en consommant des boissons, des compléments alimentaires ou des aliments diurétiques, qui favorisent le drainage lymphatique, nous expulsons naturellement toutes ces vilaines toxines par voie urinaire.

Quels résultats espérer ?

Quels sont les avantages à se plier à ce type de régime vous demandez-vous ? En détoxifiant votre organisme, vous boosterez les performances de vos organes et rendrez votre métabolisme plus puissant. Autrement dit, vous brûlerez plus de calories, vous vous sentirez mieux dans votre peau tout en étant plus énergique. Et quoi de mieux qu’un corps en pleine forme pour débuter l’hiver ? Vous diminuez ainsi vos chances de tomber malade et de ressentir la fatigue souvent associée aux mois les plus froids de l’année.

Débuter une cure en automne sonne donc comme le parfait timing. Cette dernière peut se faire de manière intensive, sur une courte période de quelques jours, ou en étant moins assidu durant plusieurs semaines. Dans le domaine, ce ne sont pas les cures qui manquent. Certaines 100% naturelles, d’autres un peu moins, si bien qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Nous avons décidé de sélectionner trois cures de jus conçus en Belgique, pour promouvoir, en plus du bien-être, le commerce local. L’heure est venue de vous mettre au vert, suivez le guide ! Précisons tout de même que suivre une cure détox n’aura aucun effet sur votre organisme si elle ne s’accompagne pas d’une alimentation équilibrée, d’une bonne hygiène de vie et de la pratique régulière d’une activité physique.

Notre sélection de produits belges

1. OYE YAAR, à base de curcuma

©

Un concentré biologique complexe élaboré à base de curcuma, une racine d’origine indienne aux nombreuses vertus. Le curcuma est un aliment particulièrement détoxifiant et protecteur pour le foie. Il stimule les fonctions biliaires et la production de bile, qui va nettoyer, purifier et débarrasser l’organe de ses toxines. Cette racine proche du gingembre est utilisée depuis plus de 4 000 ans, aussi bien en cuisine qu’en médecine. De plus, elle est reconnue comme naturellement antioxydante, antiseptique, anti-inflammatoire et est réputée pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires.

Lancée en février 2023, OYE YAAR est une marque belge en plein essor. Sans conservateur ni additifs, fabriquée avec des ingrédients sains et biologiques, cette boisson contient plus de 20% de curcuma bio, auxquels s’ajoutent du gingembre, du citron, de l’ananas, du sirop d’agave, de l’hibiscus, différents poivres ainsi que d’autres herbes et épices. Pour le déguster, rien de plus simple: il se dilue avec de l’eau pétillante, se boit pur ou s’associe à l’infini pour réaliser des boissons aussi diversifiées que surprenantes. OYE YAAR peut se boire aussi bien le matin, pour bien commencer la journée, ou le soir comme apéritif. Personnellement, pour obtenir de réels résultats, nous vous conseillons de boire un concentré par jour durant un mois. Vous pouvez retrouver Oye Yaar dans plusieurs boutiques spécialisées et drinks.

2. Misuko : jus de fruits et de légumes pressés à froid

©

Avec des produits locaux, bios et riches en nutriments, Misuko, une start-up bruxelloise, conçoit des jus de fruits et légumes pressés à froid, labélisés bio. L’entreprise propose notamment des cures sur mesure, sur une période pouvant aller d’un à cinq jours. Le principe ? Boire six jus par jour en remplacement de nos repas habituels. Pour certaines personnes, il est inenvisageable de ne pas manger de nourriture pendant plusieurs jours. Elles peuvent alors compléter leur cure en mangeant des légumes, crus ou cuits à la vapeur, ou des soupes peu assaisonnées.

À base de gingembre, de citron, de fenouil, de pomme, de betterave, de carotte, d’épinard, d’ananas… Les combinaisons sont multiples, pour un maximum de goûts et de résultats. De fait, tous ces aliments sont bourrés de fibres, de minéraux et de vitamines qui facilitent la digestion et boostent le système immunitaire. La marque propose également des limonades, des mocktails et des shoots de concentré de fruits et légumes. Des produits que l’on retrouve en ligne ou dans les boutiques eFarmz et Sequoia.

3. BRODY : remplacer les aliments solides durant 3 jours

©

Ici encore, cette cure est pensée de manière intensive sur une période de trois jours en remplacement des aliments solides. Les jus sont fabriqués chez nous avec une équipe de diététiciens, de nutritionnistes et de scientifiques, grâce au procédé HPP (High Pressure Procedure) qui permet une conservation de six semaines, sans ajout de conservateurs et tout en préservant les vitamines et les saveurs. Les jus BBODY contiennent, en moyenne, 80% de légumes et 20% de fruits, de manière à diminuer l’apport en sucre. Ils contiennent également des super ingrédients comme le collagène, une protéine qui rend la peau plus élastique, le reishi, un champignon qui améliore la qualité du sommeil et réduit le stress, ou le charbon, qui absorbe les toxines dans le foie et soulage les maux de tête.

La marque propose plus d’une dizaine de goûts différents. Poire, concombre, courgette, kiwi… Les combinaisons sont nombreuses, mais il est également possible d’opter pour un pur jus de céleri, si on ne veut qu’une seule saveur. Les boissons sont disponibles en ligne et directement livrées chez vous le lendemain.