Que faire quand un arbre risque de tomber chez votre voisin ?

En dehors du cas particulier des arbres classés ou remarquables (lire ci-contre), la première chose à regarder si l’on souhaite abattre un arbre est la taille de celui-ci. Si sa hauteur est supérieure à 4 mètres ou si son diamètre à 1,5 mètre du sol excède les 40 centimètres, vous devrez passer par l’obtention d’un permis urbanistique auprès du service urbanisme ou du service environnement de votre commune.

Les branches de votre arbre chez le voisin

Maintenant, si votre arbre est malade, voire mort, et qu’il représente un danger pour les personnes pouvant se trouver dans votre jardin (chute de branches) ou pour votre maison, voire pour votre environnement immédiat, vous pouvez l’abattre sans avoir besoin d’une autorisation. À vous de voir si vous vous sentez de taille ou s’il convient de passer par des professionnels capables de réaliser le travail proprement et, surtout, sans dégâts.

L’autre souci revenant souvent dans la gestion de vos arbres concerne le voisinage. Imaginons que des branches d’un arbre de votre voisin dépassent sur votre propriété, pouvez-vous, pour une raison X ou Y (esthétique, ombre, trop de feuilles dans les gouttières...), les élaguer vous-même? Oui. Mais avant cela, vous devez d’abord demander à votre voisin de le faire lui-même via un courrier recommandé. S’il ne réagit pas lui-même dans les 60 jours, vous pouvez le faire vous-même, voire aller devant le Juge de Paix pour qu’il impose à votre voisin d’intervenir. Clairement, le mieux est d’avoir au préalable une discussion avant avec le propriétaire de l’arbre, histoire de trouver un terrain d’entente et de ne pas se lancer dans des procédures qui laisseront immanquablement des traces.

Le cas des racines

Enfin, quid des racines d’un arbre voisin qui viennent se faufiler jusqu’à votre propriété ? Contrairement aux branches, vous pouvez les enlever vous-même si vous les jugez inesthétiques (en surface) ou potentiellement dangereuses pour vos tuyaux, piscine, voire fondations. Pas besoin d’obtenir l’autorisation du voisin, voire l’approbation du juge de paix.

Les acrobates des cimes

"Coucher" un arbre est parfois impossible. Vous risquez de provoquer de gros dégâts chez vous ou votre voisin. Une solution: le "démontage", à savoir la découpe de l’arbre par tronçons en partant du haut. Là, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. Le danger est réel, que ce soit pour vous ou pour l’environnement immédiat de l’arbre. Simon Wegnez, arboriste depuis 5 ans en région liégeoise, nous donne quelques clés pour mieux comprendre son activité.

Technique. "Nous sommes des cordistes avec des techniques d’escalade. Nous installons d’abord les cordes (la première grâce à une fine cordelette avec un poids que nous lançons le plus haut possible dans l’arbre), puis nous évoluons dans celui-ci en sécurité et sans le blesser. Ensuite, nous débitons ou élaguons. Normalement, on laisse tomber les morceaux. Mais si on doit éviter les dégâts, on procède par rétention, à savoir que le morceau découpé est attaché pour être descendu avec précautions grâce à des poulies."

Matériel. "Des cordes, deux tronçonneuses, des poulies, un harnais, deux longes et tout ce qui concerne évidemment la sécurité (casque, pantalon anti-coupure, coquille, manchettes...)"

Formation. "Il n’y a pas d’accès à notre profession. Tout le monde peut devenir grimpeur-élagueur, ce que je n’apprécie pas trop, en raison du danger et du fait que l’on travaille de la matière vivante (les arbres). De mon côté, j’ai suivi tout un cursus à l’Institut d’horticulture de La Reid".

Hauteur. "Voici peu, j’ai dû démonter un hêtre malade qui culminait vers les 35 mètres."

Prix. "Sans compter la mobilisation d’une grue ou d’une broyeuse, je suis à 250/300 euros pour une journée de travail, rien que pour la main-d’œuvre."