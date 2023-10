Recette anti-gaspi: les raisins de l’hiver, délicieux comme des bonbons

Bon, c’est un des fruits qui est le plus riche en sucres, il est donc calorique (79,1 Cal/100 g) car riche en glucides (fructose et glucose). Mais il est aussi riche en eau et en potassium.

Une recette simple

Pour pouvoir en profiter tout l’hiver, il existe une technique que peu de gens connaissent finalement: c’est de mettre les grains de raisin en bocal!

1. Récoltez tous les grains de leur grappe, lavez-les soigneusement à l’eau, inspectez pour ne pas mettre de "bille" abîmée et remplissez un bocal propre et bien sec de 600 ml jusqu’au bord. N’hésitez pas à secouer pour bien tasser les raisins. On peut sans problème mélanger les variétés.

2. Rajoutez 1 cuillère à soupe de sucre (env. 20 g) par pot (mais on peut aussi s’en passer)

3. Versez de l’eau filtrée à température ambiante pour qu’elle recouvre l’ensemble des raisins.

4. Fermez hermétiquement les pots avec leur couvercle et mettez-les dans une grande casserole. Là, vous ajoutez de l’eau jusqu’au milieu vous attendez l’ébullition et vous faites bouillir 15 minutes à feu moyen.

5. Après 15 minutes, éteignez le feu et laissez les bocaux dans l’eau pendant 2h. Pour que les couvercles soient absorbés et plats. Laissez-les comme ça pendant 8 ou 10h.

Stockez dans un endroit sombre et frais. Et dégustez après 2 ou 3 semaines

Retrouvez toutes nos recettes sur Gourmandiz.be