En voyage à la découverte des jolies pierres de Dordogne

La visite de la ville ancienne – construite sur un promontoire – se mérite. Les maisons sont accrochées à la falaise du Malpas où culmine la basilique de Saint-Sour. Tout autour, des artisans (souffleur de verre, céramiste, coutelier…) se sont installés pour animer les ruelles et accueillent les visiteurs avec le sourire. En face, on aperçoit les Jardins de l’Imaginaire, ensemble unique qui vaut plus qu’un regard.

On redescend par les passerelles apposées le long du rocher pour mettre le cap sur Sarlat, capitale du Périgord noir, l’une des cités médiévales les plus préservées de France, aux murs ocre et aux surprenantes venelles emplies d’Histoire. Les mercredis matin et les samedis toute la journée, la cité s’anime grâce au marché où les produits locaux (foie gras, cèpes, confits et magrets, truffe, noix…) rivalisent de générosité sur les étals, certains étant à l’abri d’une éventuelle averse, bien installés dans des Halles aux portes d’acier monumentales (5 tonnes pièce !) imaginées par l’architecte Jean Nouvel.

Des lieux de tournage

On poursuit notre descente vers le Sud avec un passage par La Roque-Gageac: l’occasion de digérer notre salade sarladaise en naviguant sur la Dordogne à bord d’une gabarre, embarcation traditionnelle à fond plat qui longe la falaise calcaire et les vestiges d’habitats troglodytes. La visite, très instructive, dure environ une heure.

On prend ensuite la direction de Beynac, qui abrite le château fort le plus authentique du Périgord. D’allure austère, ce bâtiment remarquable – érigé dès le XII siècle par les barons de Beynac – veille sur la Dordogne (photo de gauche). Durant la Guerre de Cent ans, le château est l’une des places fortes françaises. Plus récemment, il a servi de lieu de tournage pour certaines scènes de La fille de d’Artagnan de Bertrand Tavernier, Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiré ou Le dernier duel de Ridley Scott…

Le lendemain, on reprend la route vers l’Est et le département du Lot, pour découvrir l’un de ses joyaux architecturaux: Rocamadour. Bâtie à flanc de falaise (photo ci-dessus), la cité mariale - immortalisée en chanson dans les années 80 par Gérard Blanchard – est classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et attire chaque année des milliers de pèlerins venus prier la Vierge Noire de la chapelle Notre-Dame en espérant, qui sait, un miracle (on lui en attribue officiellement 126 !). Le dédale des rues pentues en pierre rappelle celles du Mont-Saint-Michel, la mer en moins. Attention, par temps de pluie, cela glisse… Comptez au moins une bonne demi-journée pour la visiter.

Le voyage se termine mais avant de prendre la route de Brive-la-Gaillarde, où la vieille ville mérite de s’y attarder, passage obligatoire par Collonges-la-Rouge, village corrézien qui doit son nom à la couleur du grès utilisé pour ses constructions et non pas à la couleur politique de ses élus. Les incontournables ? La chapelle des pénitents, la halle et son four à pain, la maison de la Sirène… C’est vraiment charmant !