En visite à Curemonte où on met des pissenlits en bouteille

On y trouve aussi bien des confitures, gelées et chutney de fleurs de pissenlit qu’un apéritif doré sous l’appellation Lou Pé Dé Gril (Le pied du grillon en patois corrézien). "Ce sont mes beaux-parents Maurice et Francine Guionie qui faisaient cette recette à titre personnel, raconte Marie, la compagne de François Guionie, le dernier des fils. Ils se la transmettaient de génération en génération. À la base, ils étaient agriculteurs et élevaient des vaches, mais en 1995, suite à la crise de la vache folle, ils ont eu des difficultés. Ils ont donc cherché à se diversifier et ils se sont donc lancés dans la production de cet apéritif à base de fleurs de pissenlits."

Avant de pouvoir le vendre, le couple a suivi un véritable périple administratif afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires.

"À l’époque, la fleur de pissenlit ne faisait pas partie des aliments propres à la consommation humaine. En 2000, ils ont obtenu le feu vert et ils ont commencé à le commercialiser sur des marchés. Puis en 2007, ils ont racheté l’ancienne boulangerie du village de Curemonte afin d’installer un laboratoire de production au sous-sol et une boutique à l’étage."

La gamme des produits s’est ensuite étendue: gelée de fleurs de pissenlits, les sirops, les confitures, les chutneys, des sortes de câpres avec les boutons des fleurs… "Nous récoltons le pissenlit chaque année entre la fin mars et début avril dans les prés à vaches, avant d’y remettre les animaux. Comme il n’y a pas beaucoup de culture de céréales, les prés sont préservés des traitements chimiques. Du coup, le pissenlit pousse très bien. Tout est cueilli à la main. Pour notre production annuelle, nous avons besoin d’environ 1,3 million à 1,5 million de fleurs par an. La récolte s’étend sur trois semaines et dépend beaucoup du soleil. S’il pleut, nous devons attendre deux à trois jours pour que la fleur soit sèche."

Une recette secrète

Quant à la recette, on a beau faire notre plus beau sourire, Marie ne nous la donnera pas. Tout au plus apprendra-t-on que les fleurs sont macérées avec du citron, du raisin sec, du sucre, de la levure et de l’eau. Manque juste le tour de main et sans doute l’un ou l’autre secret de fabrication… Il en résulte un alcool doux (12°) au jaune intense et aux notes florales subtiles et légèrement acidulées. Santé !

À ne pas manquer

Chocolats

Si vous êtes en manque de chocolat durant votre séjour, un passage par la chocolaterie Bovetti et son musée du chocolat à Terrasson-Lavilledieu est chaudement recommandé. Plus de 450 références et un engagement de la société vers le bio et le commerce équitable en font un incontournable de la région. Et lors de votre visite de Brive, n’hésitez pas à pousser la porte du chocolatier Lamy.

Truffe

Impossible de visiter le Périgord sans une halte autour de la truffe. Situé en plein Périgord noir, au pied du majestueux château de Castelnaud, le domaine de Vielcroze propose une approche initiatique autour du diamant noir et surtout une démonstration de cavage avec le chien Noxo. En plus, vous pouvez faire d’une pierre deux coups puisque l’endroit abrite un écomusée de la noix et un moulin où l’on produit de l’huile de qualité.

Doisneau

Si nous avons notre RAVeL, le Périgord a ses voies vertes. Sur celle qui relie Sarlat à Cazoulès, n’hésitez pas à faire une halte à la gare de Carlux, qui abrite un petit musée consacré à Robert Doisneau. Le célèbre photographe descendait à cet arrêt lorsqu’il venait passer ses vacances dans la région. On y trouve de nombreux clichés sur les premiers congés payés en Dordogne ou sur des tranches de vie et/ou coutumes du Périgord et du Lot, comme "faire chabrot".

Grottes

Découverte seulement en début des années 2000, la grotte des Carbonnières est la dernière grotte ouverte en France (juillet 2018). En surface, un parcours vous fait déambuler parmi des reproductions de dinosaures d’une taille étonnante. En sous-terrain, la balade d’une heure environ vous mène à travers les stalactites, stalagmites et autres splendides concrétions mises en lumière. Le spectacle final vaut le coup d’œil.